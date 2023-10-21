郭嘉駿任首場《死鬼老婆》嘉賓 陰陽眼觀眾稱193身後有靈體

由「鬼王」潘紹聰領軍，「恐怖在線」15周年舞台劇《死鬼老婆》X「恐怖在線」現場版，昨晚(20日)於香港藝術中心壽臣劇院首演，邀請了有「小鬼王」之稱的ERROR成員193(郭嘉駿)擔任嘉賓講鬼故，並以「尋龍尺」探測現場可有「不速之客」，怎料有陰陽眼的觀眾見證有靈體在場。

193持「 尋龍尺」緊張又手震 由趙善恆、童童@小薯茄和麥沛東合演的舞台劇《死鬼老婆》完成演出後，潘紹聰隨即將「恐怖在線」搬上舞台，首場嘉賓193講鬼故，其間193手持「尋龍尺」測試現場，現場觀眾見證「尋龍尺」曾移向193後面方向，有女觀眾表示清楚看到佈景牆上，有人臉浮現出來，令現場氣氛十分緊張。事後，193坦言有點驚，「我最驚feel到後面有嘢，而有人comfirm。頭先就有觀眾話係，喺我後面，呢樣真係最驚，因為我冇諗過一個舞台劇，現場係有互動嘅環節，觀眾可以發問，同埋見到咩都可以講出嚟。」他坦言手持「尋龍尺」時，感到緊張又手震，「第一下係有手震，因為潘Sir剛講完呢個場嘅鬼故，唔知點解好自然就震。我自己都係玩尋龍尺嘅專家，冇諗到把尺好快就郁，曾經師傅同我講，因為靈體信念好大，先可以移動到把尺。」