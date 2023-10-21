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娛樂
2023-10-21 22:54:00

郭嘉駿任首場《死鬼老婆》嘉賓 陰陽眼觀眾見證193身後有靈體

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193任首場「恐怖在線」《死鬼老婆》現場版。

193任首場「恐怖在線」《死鬼老婆》現場版。

由「鬼王」潘紹聰領軍，「恐怖在線」15周年舞台劇《死鬼老婆》X「恐怖在線」現場版，昨晚(20)於香港藝術中心壽臣劇院首演，邀請了有「小鬼王」之稱的ERROR成員193(郭嘉駿)擔任嘉賓講鬼故，並以「尋龍尺」探測現場可有「不速之客」，怎料有陰陽眼的觀眾見證有靈體在場。

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193郭嘉駿擔任現場版「恐怖在線」嘉賓。 《死鬼老婆》昨晚隆重首演。

193持「尋龍尺」緊張又手震

由趙善恆、童童@小薯茄和麥沛東合演的舞台劇《死鬼老婆》完成演出後，潘紹聰隨即將「恐怖在線」搬上舞台，首場嘉賓193講鬼故，其間193手持「尋龍尺」測試現場，現場觀眾見證「尋龍尺」曾移向193後面方向，有女觀眾表示清楚看到佈景牆上，有人臉浮現出來，令現場氣氛十分緊張。事後，193坦言有點驚，「我最驚feel到後面有嘢，而有人comfirm。頭先就有觀眾話係，喺我後面，呢樣真係最驚，因為我冇諗過一個舞台劇，現場係有互動嘅環節，觀眾可以發問，同埋見到咩都可以講出嚟。」他坦言手持「尋龍尺」時，感到緊張又手震，「第一下係有手震，因為潘Sir剛講完呢個場嘅鬼故，唔知點解好自然就震。我自己都係玩尋龍尺嘅專家，冇諗到把尺好快就郁，曾經師傅同我講，因為靈體信念好大，先可以移動到把尺。」

由趙善恆和童童合演的舞台劇《死鬼老婆》首演，獲小薯茄成員程仁富、吳冰、鄧麗英等捧場。 由趙善恆和童童合演的舞台劇《死鬼老婆》首演，獲楊偉倫捧場。 由趙善恆和童童合演的舞台劇《死鬼老婆》首演，獲旨程捧場。

老少咸宜有感動位

談到睇騷的感受，193大讚好看，「初時以為會好驚，但估唔到好多笑位，同埋有感動位。我知有好多朋友可能驚鬼，但呢個劇原來係老少咸宜，真係要入場支持下。」昨晚有不少圈中好友來捧場，如楊偉倫、胡麗英、旨呈、小薯茄的成員程仁富、吳冰、鄧麗英等。《死鬼老婆》講述喪妻不久的調酒師阿生(恆仔飾) 希望展開新生活，亂入一間新開張的酒吧應徵，。酒吧老闆娘一眼看中阿生的魅力，認為可為陰沉的酒吧增添陽氣，然而老闆娘的妹妹子彤(童童飾)，卻覺得阿生不帶半點真誠，對他越發不滿，但逐漸被怪事纏身。阿生無心工作，整天在子彤身上感受到亡妻的影子。而子彤越想趕走阿生，卻越被怪事纏身。《有心人》的音樂不時響起，令人頭皮發麻的事情不斷發生。在這小酒吧內，一個想見鬼，一個想重回正軌，最後誰能如願以償？

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