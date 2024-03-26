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娛樂
2024-03-26 12:45:00

郭嘉駿193新歌MV交Dee執導助圓夢 何啟華自命「九龍灣塔倫天奴」

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郭嘉駿193新歌MV《B出口》交Dee執導，助好兄弟圓夢。

郭嘉駿193新歌MV《B出口》交Dee執導，助好兄弟圓夢。

ERROR成員郭嘉駿(193)今日(26)推出本年度首支派台歌《B出口》，今次找來隊友阿啟華(Dee) 處女執導，193自言出於同理心，藉此助好兄弟圓導演夢，他解釋，「Dee每隔幾個月就話拍MV可以搵佢做導演，當然冇人理佢，但大約半年前，有次ERROR 4個人都喺度，佢又再講多次，下次你哋拍MV不如我做導演，然後我目睹肥仔同保錡冇出聲就走咗，但我肯定佢哋係聽到！Dee好似好尷尬，又冇出聲扮冇講過。我目睹呢個畫面，同理心發作，就搵Dee大導合作，圓佢夢。」，初嘗導演滋味的Dee卻是百感交集，又愛又恨。

郭嘉駿193新歌《B出口》以失戀為主題。 郭嘉駿193新歌《B出口》以失戀為主題。 郭嘉駿193新歌《B出口》以失戀為主題。 郭嘉駿193新歌《B出口》以失戀為主題。

193Dee大導指示清晰

193大讚Dee的執導能力：「佢導得幾好，因為佢係專業演員，同埋係1億票房嘅男配角同埋係幾百萬電影男主角，所以佢有演戲經驗，Guide得幾好，指示好清晰。」不過，原來193用心良苦，希望Dee體會殘酷現實後，完結其導演夢，「做過之後佢可能會知道自己冇做導演嘅資質，以後唔再做。其實今次佢應該都學咗好多嘢，會發現導演原來要計budget，又有啲sponsor要還，佢自己都要幫手還。又因為budget有限，係要有budget plan，太多天馬行空諗法係唔得。以前拍《ERROR大冒險》，Dee有好多天馬行空諗法拍唔到，就係因為唔夠budget，所以到今次拍MV 真係要預算budget，佢就要喺有限budget下，睇下可以最盡做到啲乜嘢。」

郭嘉駿193新歌《B出口》MV找來Dee哥執導，自言要讓對方導演夢破滅。 郭嘉駿193新歌《B出口》MV找來Dee哥執導，自言要讓對方導演夢破滅。 郭嘉駿193新歌《B出口》MV找來Dee哥執導，自言要讓對方導演夢破滅。 郭嘉駿193新歌《B出口》MV找來Dee哥執導，助對方囻導演夢。

執導MV 浪費公司資源

對於榮升大導，Dee哥百感交集，「梗係好大壓力啦！除帽你就會見到我啲頭髮甩晒！冇返一年半載都唔會再做導演。」不過Dee又好很喜歡當導演的感覺，他解釋：「今日已經好爽，拍到自己想拍嘅嘢，試到自己想試嘅嘢，呢個亦都係我拍MV嘅目的：我睇到啲好嘅嘢，想自己實踐返出嚟，睇下work work，點樣Work。我又冇Solo歌，所以好唔gur有solo歌嘅人喺度浪費公司資源，所以我要用呢個方法一齊浪費公司資源。」

郭嘉駿193新歌《B出口》MV找來Dee哥執導，自言要讓對方導演夢破滅。 Dee哥為郭嘉駿193新歌《B出口》MV執導，自言百感交集，又愛又恨。 193郭嘉駿大讚Dee的執導能力，能給演員清晰指示。 何啟華Dee哥首次執導，自命係「九龍灣塔倫天奴」。

參考《無痛失戀》

首次執導MVDee以帶故事性的手法去表達《B出口》的內容，另外又參考了占基利、琦溫絲莉合演的經典電影《無痛失戀》去構思整個MVDee說：「成個故仔都係靠我睇《無痛失戀》，然後我好白痴錄住電視mon，自己砌個Storyboard。我鍾意錄低自己鍾意嘅片段，然後亂砌出嚟，去做一個指標去開始呢個拍攝，但當中都有原創嘢，有自己一啲諗法都有放落去。你可以當我係九龍灣塔倫天奴，佢都係拍得幾部啫。至於其他畫面係嚟自睇其他戲，咁所有嘢就係砌出嚟！」

 

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