郭奕芯指有人向傳媒放料 被七仙羽提醒：分清楚莊閒

「八鮮乳」郭奕芯(Ashina)與堪輿學家七仙羽(七師傅)近日展開罵戰，七師傅在節目《晚吹－怨女俱樂部》指，有半紅不黑女星借她上位，網民將矛頭指向Ashina。Ashina近日上YouTuber伍仔節目稱，遭七師傅騙財逾30萬，今日又在IG發文解釋事件，她寫道：「事緣2022年，7月間七仙羽舉行唱笑會，本人被主辦方邀請做嘉賓，前男友陪同下前往影拍攝海報，我在化妝期間七師傅及其主辦方同事跳過我，直接邀請我男朋友作為贊助商，並互相交換聯繫方式。」

Ashina指，當時男友Brian經營的新公司亦準備開張，考慮到能互相宣傳及當作支持她和七師傅，最後決定答應成為贊助商，支付了20萬的費用，當中包含七師傅的剪綵費，後來Brian再額外支付10多萬作廣告費用，她稱，「就在演出前幾天，報刊發我男朋友是億元男友的資料，當時感到蠻震驚的，因為我在5月的時候只是公開拍拖，從來沒有提及男友背景身份資料住，而報道剛好在演出前幾天被寫出來。」