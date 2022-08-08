郭奕芯覓得好男仔大方放閃 全靠七仙羽施法驅妖？

郭奕芯早前在社交平台大方放閃，宣布拍拖，並公開與男友的合照，留言說︰「生命裏，總會有個人能成為你的例外，因為有你，我才是個公主！」有網民曾因男方長得像女性，誤以為郭奕芯改變性取向，她「Errr……我男朋友係男仔嚟嘅，唔係TB，多謝關心。」

七仙羽曾指 郭奕芯遭狐妖上身

郭奕芯拍拖不禁令人想起去年《七救星》中七仙羽曾為她驅趕狐妖，令她的命運轉好一事。當時郭奕芯在節目中提到自己的戀事不順，而且單身多年，坦言埋她身的男子不是有另一半，便是不懷好意，因此希望七師傅可以幫她覓得好姻緣。七師傅當時指郭奕芯因為有狐妖上身，更坦言對方短期內都不會找到真愛。

其後七師傅以多個方法引證郭奕芯遭狐妖上身，並指她以遭狐妖上身三年或以上。七師傅又邀謝高晉跟郭奕芯交流，讓大家看下遭狐妖上身的人是有甚麼特徵。當謝高晉跟郭奕芯交流時，郭奕芯不停喪笑，頻頻流汗，表現激動，在旁的七師傅皺晒眉指她「你睇下，我眼神幾正氣，你睇下佢，全身震晒，佢見到咩男人都開心，啲狐氣出晒嚟！」