郭奕芯覓得好男仔大方放閃 全靠七仙羽施法驅妖？

郭奕芯早前在社交平台大方放閃，宣布拍拖，並公開與男友的合照，留言說︰「生命裏，總會有個人能成為你的例外，因為有你，我才是個公主！」有網民曾因男方長得像女性，誤以為郭奕芯改變性取向，她「Errr……我男朋友係男仔嚟嘅，唔係TB，多謝關心。」
七仙羽曾指郭奕芯遭狐妖上身
郭奕芯拍拖不禁令人想起去年《七救星》中七仙羽曾為她驅趕狐妖，令她的命運轉好一事。當時郭奕芯在節目中提到自己的戀事不順，而且單身多年，坦言埋她身的男子不是有另一半，便是不懷好意，因此希望七師傅可以幫她覓得好姻緣。七師傅當時指郭奕芯因為有狐妖上身，更坦言對方短期內都不會找到真愛。
其後七師傅以多個方法引證郭奕芯遭狐妖上身，並指她以遭狐妖上身三年或以上。七師傅又邀謝高晉跟郭奕芯交流，讓大家看下遭狐妖上身的人是有甚麼特徵。當謝高晉跟郭奕芯交流時，郭奕芯不停喪笑，頻頻流汗，表現激動，在旁的七師傅皺晒眉指她「你睇下，我眼神幾正氣，你睇下佢，全身震晒，佢見到咩男人都開心，啲狐氣出晒嚟！」
七仙羽上山作法
郭奕芯當時在節目說︰「我想睇下今次有咩方法可以化解，可以遇到一個好好男仔拍拖，一齊行落去。」其後七師傅帶她上山作法，又收她為徒，賜她法號「八鮮乳」。七師傅說︰「之前搵佢啲男人可能都係呃佢嘅，同佢作完法之後，佢會搵到啲男人係真心愛佢嘅！」當時節目尾段，七師傅向郭奕芯稱如想嫁個好男人，要提升福報，並當場剪了郭奕芯很少的頭髮，之後再為她作法。事隔多個月後，郭奕芯表示自己的運程得以提升，如今她又宣布有拖拍，隨時都是因為有七師傅為她加持。