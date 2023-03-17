郭奕芯貼文親回分手傳言 大爆高調拍拖是配合公司宣傳

現年27歲的郭奕芯（Ashina）外表標緻，去年8月公開認戀富二代男友Brian，更不時在社交平台高調放閃！據指Brian甚有家底，居住於半山，出入有保鏢，更有勞斯萊斯接送，Ashina曾表示看新聞後才知道Brian是有錢人。不過近日有消息指二人感情生變，拍拖短短半年疑似已分手，引起網民熱議。

對於分手傳聞，Ashina為免大家有所誤會，今日在Ig限時動態親自貼文交代，她表示之前所以高調拍拖，只是為配合新公司剛起步，對外發展宣傳策略之一，她表示：「現時Brain己經離開其公司另謀發展，我亦沒有必要再高調交代自己感情事，傳媒話我unfollow 佢（Brian) ig，只因此ig 當時係為公司 YouTube Channel 而開設，並不是他本人運作，由於他已離開公司，所以我亦取消了，並不代表我沒有follow他個人所用的社交媒體念」 Ashina亦澄清沒有收起與男友的合照，而情人節當天陪爸爸渡過，只因現時通關了，終於可以和爸爸見面。對於她豪門夢碎的傳言，她表示：「至於話我豪門夢碎 ，我一直對外都只宣傳公司，從沒提及或承認及了解對方家境，豪不豪門都只係你們所認知的傳言。」

她又表示做藝人好慘，「當每樣嘢走去澄清 ，人地就會當你癲婆，話你EQ 低 ，神經敏感 ，俾人講幾句都唔得；但你唔澄清 ，啲人就會覺得係事實 ，加鹽加醋 ，越傳越勁，」最後她坦言每隔一段時間便要調整一下自己的心態，又怒斥：「世界有好多壞人，好多狼心狗肺 就反轉豬肚就係屎嘅人」並希望大家要做個善良的人相信世界係會有因果報應。