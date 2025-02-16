郭子豪上載職員證暗示與無綫結束賓主關係 兩年零幕前工作

郭子豪在社交平台上載TVB的職員證，留言說︰「十年，多謝」袁偉豪留言：「See u around」，而周志康留言：「江湖見」，郭子豪也有以心心Emoji回覆。有網民見郭子豪的員工證上印有「2024-2026」，留言問：「去到2026，真係走」，郭子豪透露：「2025完」，默認自己離開TVB。

郭子豪於2014年年底加入無綫，印象最深的演出是《跳躍生命線》對上一部劇集已經是2023年的《隱形戰隊》及《法言人》，之後便沒有參與劇集拍攝，亦絕跡在綜藝節目，完全見不到他的出現。與此同時，郭子豪孖女友鄧卓殷大搞網上頻道，並非常落力經營社交平台，轉型做KOL。