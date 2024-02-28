郭子豪自爆遭未來外父嫌老土 鄧卓殷認傳統結婚一定要穿裙褂

郭子豪與鄧卓殷拍拖逾4年，不時在網上放閃，早前宣布訂婚喜訊，男方在郵輪上求婚，在親友及其他乘客見證下遞上戒指，令鄧卓殷大為驚喜。 今日二人出席「2023香港社交媒體風雲榜頒獎典禮」時，獲不少在場人士送上祝福。郭子豪受訪時稱，從未見過鄧卓殷哭得如此厲害。鄧卓殷直言自己完全不知情，一直都以為是兩個人去旅行，所以當時打扮非常隨意，但很開心家人見證這個重要時刻。

鄧父嫌郭子豪老土 郭子豪稱這次郵輪求婚籌備了大半年，自己亦曾跟鄧卓殷父母食飯及向他們「提親」，繼而說出求婚計劃。郭子豪稱在飯聚上有問他們，是否答允讓鄧卓殷嫁給他，沒想到鄧父指郭子豪老土，更著他留錢跟愛女去旅行。他又提到當時未來外父表示不會上郵輪時，令他大為驚慌，因為自己已向郵輪公司了解訂房詳情。

曾暗示過 郵輪求婚 郭子豪提到求婚戒指早在一年前購買，並知道鄧卓殷從未試過坐郵輪，所以希望在郵輪上進行。他又笑言珠寶店老闆見戒指買了多時，但他遲遲未求婚，更問他跟鄧卓殷是否關係有變。他坦言希望做足準備，以及向她做些暗示才跟對方求婚。 鄧卓殷稱去年年頭一齊去畫畫，見到郭子豪畫了兩個人在郵輪上，當時他解釋較矮公仔的是他，高的是她，但她就不明白對方的意思，沒想到郭子豪是向自己暗示在郵輪上求婚。

最想著 裙褂 二人表示婚期未定，但已開始物色場地和夾海外親戚的日子。他們希望旅行結婚之餘，也可以設宴招待親友，最希望雙方家人都滿意。鄧卓殷自言思想有些傳統，希望可以穿上裙褂。至於早前的糖水店婚照，他們稱稍後會到其他地方拍照，選址都是二人拍拖曾到訪過，當中更會有些是親友屋企。