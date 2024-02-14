郭子豪鄧卓殷宣布婚訊 遊輪求婚成十萬噸情緣

他們上載照片，郭子豪用英文留言謂：「郭子豪在文中透露是在郵輪上向鄧卓殷求婚成功：「多年來我一直絞盡腦汁，想知道如何讓千載難逢的問題變得真正特別……這個想法其實來自她——她曾經說過她從未坐過遊輪。 所以我想，為什麼不來一次郵輪求婚來實現終極浪漫呢？騙她以為這只是去日本休閒度假，然後……驚喜！在日本橫濱港鑽石公主號郵輪上求婚，家人在場見證，還有其他乘客的祝福。」

鄧卓殷：像是一場夢

鄧卓殷就提到當刻心情：「2023年初夏，沒想到這一趟旅程將會改變我一生，懷着去旅行放鬆的心情，到日本玩幾天。興奮的我還買了頂草帽，沒想到一上船他就跟了朋友走開了，說要打個招呼，叫我好好留在房間看安全指引，不然船不會開。第一次坐郵輪的我，對程序毫無頭緒，便乖乖留在房間，沒想到過了半小時，他還未回來，突然有人按門鈴，給我戴上花冠，我才知道….(還差點穿了拖鞋出門天)一直以為我們的求婚會兩個人靜靜地過，沒想到會是這麼大場面，看見他在郵輪大螢幕上有全船的人一起見證着，他講的一番說話，承諾，播放着我們這幾年來的片段。回頭看，的確經歷了很多，也成長了很多，沒想到驚喜還末完，他還把所有家人都叫來見證住我們生命這麼重要的一刻，我這個傻瓜竟然半年內一點蛛絲馬跡也沒發覺，（但原來早在半年前畫的一幅畫內畫約定了)直到現在也覺得像是一場夢。謝謝你！為我準備的一切！謝謝你！這些年來一直以愛相伴！」