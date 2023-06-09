郭富城代言月餅 期待中秋節帶囡囡去維園賞月

歌影天王郭富城(Aaron)成為月餅代言人，演繹植根於香港、堅持傳統又不斷創新的理念，為全球華人市場帶來最熟悉又新穎別樣的中秋味道。美心月餅今年起用這位舞台王者擔任全球代言人，郭富城既是歌壇巨星，亦是屢獲影帝殊榮的實力演員。
唱廣告主題曲
郭富城拍攝一系列以「Reunite!」為主題的月餅廣告，Aaron高呼一句「Reunite!」，傳遞了現代人呼喚親情，期待在中秋節與家人團聚的美好願望。郭富城今次更演繹廣告主題曲《想見便遇見》，透過音樂、舞蹈和熱鬧氣氛去帶出團聚和過節的意義。亦正因如此，所以今次廣告需要有一位具感染力的王者舞者去引領這支廣告連場歌舞，所以力邀Aaron為代言人真的不作他人選，意義非凡。就如主題曲歌詞所說「節奏繽紛，會引領你開心，這種感覺最稱心！Reunite!」。
廣告7月中首播
全新月餅廣告將於7月中在電視首播，Aaron表示：「好開心能夠成為美心月餅代言人！現在中秋節都會讓女兒品嚐不同口味的月餅，讓她們一同感受品嘗月餅所帶出的團圓滋味！」他還分享了自己最喜歡美心雙黃白蓮蓉月餅，鹹蛋黃香濃，蓮蓉細滑，而女兒們則喜歡口感煙韌冰涼的冰皮月餅。
拍攝宣傳廣告時，郭富城被問到成為父親後中秋節有沒有變得不一樣？他說：「以前工作繁忙，真的常常會忘記節日。但現在中秋節前，女兒都會帶在學校製作的小燈籠回家，感覺又不一樣，她們提醒我中秋節快到了，今年我希望可以帶她們和家人到維園賞月。」當被問到首次和美心月餅拍攝廣告照片的趣事時，郭富城透露拍攝當日品嘗很多款式的月餅，十分滿足。除了傳統口味，更率先嘗試了今年兩款全新口味：流心椰子月餅和貓山王榴槤軟心月餅，甚有驚喜！