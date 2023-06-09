郭富城代言月餅 期待中秋節帶囡囡去維園賞月

歌影天王郭富城(Aaron)成為月餅代言人，演繹植根於香港、堅持傳統又不斷創新的理念，為全球華人市場帶來最熟悉又新穎別樣的中秋味道。美心月餅今年起用這位舞台王者擔任全球代言人，郭富城既是歌壇巨星，亦是屢獲影帝殊榮的實力演員。

唱廣告主題曲

郭富城拍攝一系列以「Reunite!」為主題的月餅廣告，Aaron高呼一句「Reunite!」，傳遞了現代人呼喚親情，期待在中秋節與家人團聚的美好願望。郭富城今次更演繹廣告主題曲《想見便遇見》，透過音樂、舞蹈和熱鬧氣氛去帶出團聚和過節的意義。亦正因如此，所以今次廣告需要有一位具感染力的王者舞者去引領這支廣告連場歌舞，所以力邀Aaron為代言人真的不作他人選，意義非凡。就如主題曲歌詞所說「節奏繽紛，會引領你開心，這種感覺最稱心！Reunite!」。