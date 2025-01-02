郭富城元旦贏馬希望香港人行好運 現身交代台北墮台意外

談及他在台北個唱的意外，他說︰「少少踏空咗一步，始終運動開，就眼明手快，一啲事都冇，多謝大家關心。大家都好擔心，始終都係一個少少意外，放心！完全無事！」他更即場跳幾步予傳媒看。

城城表示「舞林密碼」早前受了傷，自己待馬匹慢慢休養，狀態好才比賽，於是向方嘉柏作建議起用見習騎師黃智弘，「應該要俾多啲機會香港騎師。」他又到一家四口首次拉頭馬，他希望將贏馬的喜悅跟所有香港人分享，希望大家都可以好好運氣。

他指馬匹是非常有靈性，馬匹去比賽前要經過嚴格訓練，由練馬師、騎師整個團隊去配合，就像藝人一樣，所以很喜歡賽馬運動。談到另一匹馬「著迷」改名叫「舞林寶典」，他表示過去的馬匹都是以四個字去名命，就算改「著迷」時，自己也是希望用4個字去改名，其後見到馬匹受傷了一整年，自己很心痛，始終牠是一匹好馬。其後有晚睡覺時湧出靈感，於是想為「著迷」改名盼牠的健康有轉變，亦沒想過改名「舞林寶典」之後，又真的好起來。他又祝願所有香港人在2025年有新開始及事事順利。