郭富城入學校宣傳賀歲片《臨時劫案》 林家棟化身司機載任賢齊造勢

由麥啟光執導的2024農曆新年賀歲片《臨時劫案》，三位主角郭富城、林家棟、任賢齊，今日聯同林雪、ANSONBEAN、曾比特、王頌茵(Kathy仔)、孫佳君、張松枝、符家浚現身將軍澳靚次伯紀念中學，為新片舉行財神送庫記者會。 《臨時劫案》大玩離奇兼惹笑的搶錢械劫橋段，為配合劇情，林家楝今日下午化身的士司機，載郭富城、任賢齊及扮成財神的符家俊到場見記者，而林雪、張松枝、ANSONBEAN、曾比特等人就齊齊戴上「朱義盛」金鍊登場，多位演員的出現吸引學生及家長圍觀，大會亦招待粉絲到場，並與眾星玩遊戲，現場熱鬧又混亂。

當活動結束，郭富城、林家棟、任賢齊一同受訪，今次Aaron在片中以哨牙Look演出，他表示：「睇完劇本後，我自己腦海閃出一個形象，突然覺得自己個樣好似多咗棚牙，比較適合呢個電影嘅感覺，我就同導演講，我喺戲中除咗係個劫匪外，其實我都係個摔跤手，咁不如整多棚假牙，再突顯個造型。」他透過牙醫去做假牙，結果做了三套，而拍攝時更不停噴口水，林家棟大爆：「真係食過！」Aaron透露拍攝過程中，試過全副假牙跌出來，好彩沒有跌爛，小齊亦稱拍攝不停忍笑，郭富城更表示拍攝前已在家練習了很多次，問到囡囡有否被其哨牙造型嚇親，他就答：「冇呀！我暱埋練習，喺洗手間，對住塊鏡講囉。」Aaron指家棟在片中是個「廢中」，這次編劇用了很多地道及生活上潮語，令年輕觀眾睇得更投入及明白。