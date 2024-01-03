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娛樂
2024-01-03 18:56:01

郭富城入學校宣傳賀歲片《臨時劫案》 林家棟化身司機載任賢齊造勢

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林家楝化身的士司機，載郭富城、任賢齊及扮成財神的符家俊到場見記者。

林家楝化身的士司機，載郭富城、任賢齊及扮成財神的符家俊到場見記者。 (陳奕釗攝)

由麥啟光執導的2024農曆新年賀歲片《臨時劫案》，三位主角郭富城、林家棟、任賢齊，今日聯同林雪、ANSONBEAN、曾比特、王頌茵(Kathy)、孫佳君、張松枝、符家浚現身將軍澳靚次伯紀念中學，為新片舉行財神送庫記者會。

《臨時劫案》大玩離奇兼惹笑的搶錢械劫橋段，為配合劇情，林家楝今日下午化身的士司機，載郭富城、任賢齊及扮成財神的符家俊到場見記者，而林雪、張松枝、ANSONBEAN、曾比特等人就齊齊戴上「朱義盛」金鍊登場，多位演員的出現吸引學生及家長圍觀，大會亦招待粉絲到場，並與眾星玩遊戲，現場熱鬧又混亂。

ANSONBEAN、曾比特、Kathy仔戴上「朱義盛」登場。 ANSONBEAN、曾比特 (陳奕釗攝) 孫佳君 (陳奕釗攝) 林雪、張松枝 (陳奕釗攝)

當活動結束，郭富城、林家棟、任賢齊一同受訪，今次Aaron在片中以哨牙Look演出，他表示：「睇完劇本後，我自己腦海閃出一個形象，突然覺得自己個樣好似多咗棚牙，比較適合呢個電影嘅感覺，我就同導演講，我喺戲中除咗係個劫匪外，其實我都係個摔跤手，咁不如整多棚假牙，再突顯個造型。」他透過牙醫去做假牙，結果做了三套，而拍攝時更不停噴口水，林家棟大爆：「真係食過！」Aaron透露拍攝過程中，試過全副假牙跌出來，好彩沒有跌爛，小齊亦稱拍攝不停忍笑，郭富城更表示拍攝前已在家練習了很多次，問到囡囡有否被其哨牙造型嚇親，他就答：「冇呀！我暱埋練習，喺洗手間，對住塊鏡講囉。」Aaron指家棟在片中是個「廢中」，這次編劇用了很多地道及生活上潮語，令年輕觀眾睇得更投入及明白。

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任賢齊自言在片中都是廢中之一，更惹來周身債，所以決定臨時打劫。任賢將展開美國演唱會，所以未能配合電影於農曆年宣傳，日前他開騷拉大隊慶功，為了答謝工作人員拿出100萬現金來大抽獎，小齊道：「不是，那是慢慢儲的，我們每一場都會儲一點基金，然後抽獎，大家開心嘛！」小齊被封為絕世好老闆就自言唔敢當，笑言之前一直刻薄員工，經歷完疫情，所以用慢慢儲來的基金搞抽獎慰勞大家。

郭富城、任賢齊於學校出現，吸引家長圍觀及拍照。 《臨時劫案》舉行財神送庫記者會。 (陳奕釗攝) 《臨時劫案》舉行財神送庫記者會。 (陳奕釗攝) 《臨時劫案》舉行財神送庫記者會。 (陳奕釗攝) 《臨時劫案》舉行財神送庫記者會。 (陳奕釗攝) 《臨時劫案》舉行財神送庫記者會。 (陳奕釗攝)
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