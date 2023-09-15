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娛樂
2023-09-15 18:51:50

郭富城內地巡迴演唱會正式啟動 斥資半億打造智能方塊巨型風車舞台

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郭富城內地巡演正式啟動 斥資半億打造智能方塊巨型風車舞台

郭富城內地巡演正式啟動 斥資半億打造智能方塊巨型風車舞台

舞台王者郭富城 (Aaron) 昨日(14) 以一身亮麗裝束，出席《舞林星傳世界巡迴演唱會2023》在深圳舉行的盛大發佈會，正式宣布其內地巡演新旅程即將開展。這個全新打造的《舞林星傳》巡演，將在中國內地逾50個多個城市舉行，首站於20231111日在深圳舉行。

郭富城斥資半億打造智能方塊巨型風車舞台。 郭富城內地巡演正式啟動 。 郭富城以一身亮麗裝束，出席巡唱發佈會 。 郭富城巡唱於內地逾50個多個城市舉行，首站11月11日在深圳舉行。

早前郭富城已經於美國、加犘大、澳門各地完成了20場演出，口碑極佳，其耀目演出贏得各界一致好評。今次展開內地全新巡演，Aaron和團隊又再花心思呈獻另一新篇章，他表示：「對於演唱會的製作，我每次都希望尋求突破，打破自己的常規，今次全新巡演我會繼續和合作無間的精銳團隊，去打造全新升級版視覺盛宴，無論舞台設計、舞蹈編排、造型配搭，都力盡創作新視覺，其中可以透露少許舞台的亮點，今次將會有一個智能方塊巨型風車舞台，非常震撼和夢幻，也是一次新嘗試，還有今次仍然得到造型大師張叔平為我打造形象，也是很振奮的事，希望『舞林星傳』的舞台和製作，能讓歌迷朋友們都感受到我們的用心和覺得驚艷！我不敢自誇說什麼舞台王者的稱號，但是我站在舞台上的製作，就肯定是王者級別的班底。」

是次《舞林星傳》製作非常龐大，單是舞台製作也斥資逾半億去打造，絕對不惜工本，發佈會在一片歡呼聲中結束，Aaron 亦旋即返港，為下星期的倫敦站，投入綵排。

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