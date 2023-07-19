郭富城喜獲大女為MV擔任「小編舞師」 囡囡變頭號粉絲睇騷揈足全晚

郭富城(Aaron)今日(19日) 以全球代言人身份出席美心月餅的廣告首播活動，Aaron更特地為廣告唱主題曲《想見便遇見》，並與30位不同界別及年齡的舞者又唱又跳拍MV，身為兩女之父的他，興奮透露大女也有份為MV挑選招牌動作，笑言女兒遺傳了自己的跳舞及表演天份，「我在佢面前分享，爸爸最近有首新歌，有些跳舞動作，問佢鍾意哪一個，我會相信佢眼光，將佢意見放入廣告主題曲的MV裡。」

暫不考慮與女兒同台演出 近日Aaron每逢周末都在澳門舉行《郭富城夢幻舞林演唱會2023》，太太方媛(Moka)上周未帶著一對女兒Chantelle和Charlotte往澳門支持，女兒睇得非常投入，可說是頭號粉絲，完騷後跟爸爸說的第一句話是：「爸爸，我很累！」他認真表示，「希望佢看到爸爸在舞台上的努力和用心，想佢感受到爸爸在舞台上的賣力演出，其實我都好欣慰，佢全程揈住螢光棒，無停過，搖足兩個鐘，最感動係佢哋朝早去主題樂園玩，玩完來睇演唱會，仲要不停揈支螢光棒，已經冇晒電，仲要等我完騷來抱抱和錫錫。」問到可會與女兒同站演唱會舞台表演？他笑言，「我問佢要唔要上台表演，佢擰擰頭……」他補充說，暫不想女兒活在鎂光燈下，希望她們享受普通孩子的生活。

盼成為女兒模範爸爸 Aaron坦言，希望能成為女兒心目中的模範爸爸，身為舞王，問他可有親身教女兒跳舞？他笑言，剛升讀小校的女兒每日生活忙碌，沒時間應酬他，加上大女頗有表演天份，網上睇片也能自學，他只為旁觀及從旁指正。不過，他補充說指自己是嚴父，會限定女兒上網時間，並禁止在食飯時間上網看電腦。