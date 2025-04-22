郭富城回應方媛米蘭被搶手袋事件 講明金像獎唔會攜眷出席

郭富城今日（22日）出席法國干邑品牌發佈會，他接受訪問回應日前於社交網分享與老婆方媛慶祝結婚8周年的照片，他表示：「我不嬲都有儀式感，我哋都一齊過咗七年，好多人都話會唔會有七年之癢，我對太太嘅表達係有好真摯嘅感覺。」

講到金像獎即將舉行，是否有信心勇奪「最佳男主角」，他說：「都係平常心，有得入圍就係一種肯定，多謝觀眾喜歡呢個角色。」被問到是否會邀請太太一起行紅地氈，他則堅決回答不會。