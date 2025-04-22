郭富城回應方媛米蘭被搶手袋事件 講明金像獎唔會攜眷出席

郭富城今日（22日）出席法國干邑品牌發佈會，他接受訪問回應日前於社交網分享與老婆方媛慶祝結婚8周年的照片，他表示：「我不嬲都有儀式感，我哋都一齊過咗七年，好多人都話會唔會有七年之癢，我對太太嘅表達係有好真摯嘅感覺。」
講到金像獎即將舉行，是否有信心勇奪「最佳男主角」，他說：「都係平常心，有得入圍就係一種肯定，多謝觀眾喜歡呢個角色。」被問到是否會邀請太太一起行紅地氈，他則堅決回答不會。
老婆助手大意
至於老婆早前米蘭被搶手袋，令手機證件全失，城城表示：「佢好冷靜嘅，多謝大家關心。好多謝中國領事幫我太太搞返入境嘅身份，因為冇入境嘅身份就入唔到境，咁呢樣嘢都解決咗。嗰一次經驗係話俾大家聽每一次出門都要小心啲，其實係佢助手擺低咗，咁都唔可以怪任何人，咁真係唔好彩。」
搵周潤發演雷震東？
提到古天樂因電影市道低迷，鼓勵同行減片酬，他表示：「我一直都做緊呢件事，我覺得錢唔係最優先考慮，我拍電影都咁多年，你見我都好支持香港電影，例如大家睇到《踏血尋梅》同埋《麥路人》等嘅導演，其實佢哋都係新進電影人，冇乜好大嘅投資，我覺得唔係片酬行先，電影業一定要團結。」講到近日網傳梁朝偉將加盟演出《九龍城寨之龍頭》，飾演前傳「大佬級」角色雷震東，郭富城表示：「應該唔會。我覺得呢個角色最適合周潤發做。」