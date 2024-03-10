郭富城回歸新濠影滙演唱會 耗資半億製作移動城堡舞台 向寶貝女飛吻場面動人

郭富城(Aaron)昨晚於澳門新濠影滙舉行共8場的《郭富城夢幻舞林演唱會2024》，製作耗資接近半億，引入了全新的燈光及視效技術，揉合高科技影像加立體光影燈效，打造了一台虛擬結合真實的移動城堡多元舞台。
這個新濠限定的「夢幻舞林」特別版，不單再次刷新了演唱會製作的新標準，也贏得特意前來觀賞的亞洲歌迷口碑不絕的稱譽。Aaron與其精銳的舞蹈及製作團隊，載譽登臨新濠影滙，18位舞者傾力演出，多角度衝擊觀眾視覺及聽覺，以高端設計融入每個章節。
張叔平擔任造型總監
演唱會繼續邀得金像金馬最佳美術指導張叔平擔任造型總監，為演唱會整合型格舞台服飾，時尚亮麗，是夜不少眼鏡配飾、鞋履均全新訂造，配合視覺科幻特效，成就出獨一無二巨星級舞林盛會。
演唱會配合「夢幻」主題，總共分成五個篇章，每一章都有百變新穎舞台效果及超乎想像的舞蹈編排。甫開場時，Aaron化身成外太空戰士，率領龎大舞者兵團，以《鐵幕誘惑》揭開序幕。後以新派水手裝演繹《絕對美麗》，大展異國風情。其中另一巨大亮眼點是演唱會的第三章《失憶迷城》，在立體又充滿電影感的動漫視效，令歌迷尤如置身於疑幻疑真的「葛咸城」，盡顯人歌合一且融入舞台之超新格調。
《不老的情歌》獲兩女兒回響
Aaron又以一身充滿神秘紫綠色卡邦西服，瞬間轉移地於舞台另一端，站立於精美非常的鏡影旋轉梯上，聯同12型男演繹《失憶諒解備忘錄》，接著《狂野心曲》章節以《狂野之城》作主打，屏幕出現各式各様條紋格子，和Aaron及舞蹈員的衣服相互吻合，呈現出另一組「沉浸式」歌舞，盡顯人歌合一且融入舞台之超新格調。一輪熱舞過後，在唱出抒情金曲《不老情歌》時，Aaron表示：「很開心很多歌迷和他一起成長，之後也一起變老，希望今晚的演出會永遠留在歌迷心中。」他又深情表示很感激家人對他的支持，令他可以繼續衝刺事業，說畢即向在場支持的兩位女兒送上飛吻。
Aaron之後演唱經典金曲《對你愛不完》，型格非常也回憶滿滿，現場觀眾持續搖動螢光棒投入勁歌熱舞之中。Aaron立於鏡片旋轉樓梯，深情細唱《當我知道你們相愛》，說笑是照顧山頂觀眾，另也有於鑽石型寶盒般的升降台上，似立於半空中細唱著《飛》，氣氛浪漫。壓軸章節為《迷動之間》，以《動起來》作序曲，帶出《著迷》之特效星球大型燈陣，加上現場過千盞電腦燈效，互相配合，場面震撼。於整個《夢幻舞林演唱會》，全是Aaron的經典金曲，現場觀眾全程和著唱，氣氛熾熱。