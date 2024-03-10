郭富城回歸新濠影滙演唱會 耗資半億製作移動城堡舞台 向寶貝女飛吻場面動人

郭富城(Aaron)昨晚於澳門新濠影滙舉行共8場的《郭富城夢幻舞林演唱會2024》，製作耗資接近半億，引入了全新的燈光及視效技術，揉合高科技影像加立體光影燈效，打造了一台虛擬結合真實的移動城堡多元舞台。 這個新濠限定的「夢幻舞林」特別版，不單再次刷新了演唱會製作的新標準，也贏得特意前來觀賞的亞洲歌迷口碑不絕的稱譽。Aaron與其精銳的舞蹈及製作團隊，載譽登臨新濠影滙，18位舞者傾力演出，多角度衝擊觀眾視覺及聽覺，以高端設計融入每個章節。

張叔平擔任造型總監 演唱會繼續邀得金像金馬最佳美術指導張叔平擔任造型總監，為演唱會整合型格舞台服飾，時尚亮麗，是夜不少眼鏡配飾、鞋履均全新訂造，配合視覺科幻特效，成就出獨一無二巨星級舞林盛會。 演唱會配合「夢幻」主題，總共分成五個篇章，每一章都有百變新穎舞台效果及超乎想像的舞蹈編排。甫開場時，Aaron化身成外太空戰士，率領龎大舞者兵團，以《鐵幕誘惑》揭開序幕。後以新派水手裝演繹《絕對美麗》，大展異國風情。其中另一巨大亮眼點是演唱會的第三章《失憶迷城》，在立體又充滿電影感的動漫視效，令歌迷尤如置身於疑幻疑真的「葛咸城」，盡顯人歌合一且融入舞台之超新格調。