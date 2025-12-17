郭富城打氣撐Now United 見證眾成員首次踏上沙田馬場亮相圈

國際流行音樂組合Now United近日現身沙田馬場，為賽馬活動任表演嘉賓。自香港賽馬會「星動發展計劃」啟動以來，一直對Now United予以大力支持的「星動策展大使」郭富城(Aaron)，當日特地到場為一眾成員打氣，見證他們首次踏上沙田馬場亮相圈的表演時刻。
在港作壓軸表演
郭富城繼今年10月於錄音室與Now United成員會面並分享唱跳心得後，日前再次與成員作熱切交流。Aaron鼓勵成員說：「之前也有看過你們演出，感受到你們的能量及潛質，相信你們只要努力多加練習，每個細節也用心演繹，一定會獲得成功！」Aaron續指：「作為表演者，最重要享受舞台，就算遇到挫折亦不要氣餒，要吸收不同演繹方式，注意每次演出的好與壞，繼續努力加油。」香港成員曾嘉瑩(Ariel)亦表示，自己今年在Now United的演出中獲得不少寶貴經驗，也開心可以作不同形式的表演，特別感激Aaron每次的用心提點。她並代表團隊送上兩隻「Now United坐姿小馬毛公仔」予Aaron留念，感謝他的無私指導。
NowUnited完成世界巡演後，即投入為日前首次在沙田馬場的表演作準備。作為今年在港的壓軸表演，Now United以型格造型登場，演繹多首人氣作品，包括《One Love》、《Now or Never》、《Parana》，及以香港旅程與馬匹為創作靈感的歌曲《Giddy Up》，勁歌熱舞贏盡掌聲。