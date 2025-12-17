郭富城打氣撐Now United 見證眾成員首次踏上沙田馬場亮相圈

在港作壓軸表演

郭富城繼今年10月於錄音室與Now United成員會面並分享唱跳心得後，日前再次與成員作熱切交流。Aaron鼓勵成員說：「之前也有看過你們演出，感受到你們的能量及潛質，相信你們只要努力多加練習，每個細節也用心演繹，一定會獲得成功！」Aaron續指：「作為表演者，最重要享受舞台，就算遇到挫折亦不要氣餒，要吸收不同演繹方式，注意每次演出的好與壞，繼續努力加油。」香港成員曾嘉瑩(Ariel)亦表示，自己今年在Now United的演出中獲得不少寶貴經驗，也開心可以作不同形式的表演，特別感激Aaron每次的用心提點。她並代表團隊送上兩隻「Now United坐姿小馬毛公仔」予Aaron留念，感謝他的無私指導。