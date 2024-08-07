郭富城演唱會｜下周二開鑼 700小時地獄式排練搵張叔平設計戰衣

《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》將於下周二(13日)在紅館開鑼。今年是郭富城闊別紅館舞台八年，再度登臨紅館，是他的第9個紅館大型演唱會，同時亦是他踏足紅館第30年，非常值得慶祝和紀念。

郭富城和其精銳團隊精心籌備這個演唱會接近一年，全新歌單流程，以半億打造立體多元舞台，以最破天荒之重裝投放於制作上，超巨型LED屏幕幾近紅館天花板，氣勢非凡！城城及一眾舞者努力苦幹排練了三個多月，近日密集式接近700小時地獄式排練，游走不同舞室作彩排，日前更於元朗片場搭建半模擬舞台作衝刺練習，務求為觀眾呈奉上一場超乎視聽之娛的演唱會，並讓歌迷一同見證他踏足紅館30年這個大日子！

郭富城的演唱會每次都有令人驚嘆的舞台，設計師Fion繼續以破格手法為城城打造精裝舞台，傾力做到一個紅館有五個舞台之視效，今次選取三面台作舞台取向，令視覺特效更嶄新地配合城城的各個章節的歌舞，似魔幻球般變化，務求令在場不同座段的觀眾也可以觀賞到嘆為觀止的舞台變化，一起沉浸其中。城城更大讚今次舞台非常立體且具藝術感又多功能，他希望能令各座段的觀眾都看得開心，可以和大家多方位互動。