郭富城演唱會｜城城談變髮造型 愛「窗簾頭」夠ICONIC 盼為開騷畫作辧展覽(有片)

郭富城13場《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》尾場昨晚(27日)於紅館圓滿結束。城城完騷受訪時，仍精神奕奕，直呼未夠喉，問到為何不encore多唱幾首歌，他認為能與觀眾合唱《想見便遇見》是最甜蜜和美麗的畫面。談到太太與一對女兒亦有捧場，城城雀躍分享，「大寶要返學，我問她聽日要起床返學，怕不怕辛苦，她話唔怕，點都要撐爸爸，好冧好開心。」至於大女的評價，他大爆愛女睇了約5場，「佢睇完之後識背晒整個rundown。」他表示12月將往台北小巨蛋開騷，屆時或會帶愛女同去。

寫過百「您」字 鑄造雕塑 談到演唱會最難忘的部分，城城就選了畫潑墨畫的部分，他表示在4年疫情間，無法開演唱會跳舞，培養了字畫的興趣，將想表達的動感放在畫紙上，故此他特地在演唱會加插跳潑墨畫環節，而配合新歌《您》，寫了30個「您」字紀念從1994年首次開紅館騷至今的每個年頭，問到如何處理這些畫作，他就透露有意籌辧展覽，「其實呢30張係我同老師一起精挑細選出來的，我覺得最靚，最能代表我對歌迷的感覺，(共寫了多少張？) 我應該寫咗過100張，分開3、4日寫，每次寫3至4個鐘，有啲自己好鍾意，可能將來展覽拎出嚟。仲有個『戲』字又係寫咗13張，最後成為3D動畫，其實仲有字形雕塑，但呢度唔俾擺，大約一米高，我叫師博用銅鑄，造了3個，如果有合適嘅場地，會將呢啲嘢做成一個展覽。」

堅持 「窗簾」「公仔麵」頭 演唱會的變髮造型備受關注，有部分造型被指似窗簾和公仔麵，網民洗版討論，城城表示主理舞台服裝的張叔平，在完成首場演唱會也有提議更改表演舞衣，但有些造型他也堅持保留，其中「窗簾」頭，原來是特地按城城的頭形打造，以特別質料令頭髮變硬，「我自己反而好鍾意，就像鋼鐵模一樣，加上衣服和頂帽，我覺好特別，有種卡通人物，我自己就好鍾意，所以我都保留。其實阿叔話可以唔用，有一晚冇用，但睇完第二晚我都話用番。」至於「公仔麵頭」，他直言：「第一次戴已好鍾意，因為未試過，所以好喜歡，雖然都有些調整，但始終要ICONIC嘛！」

聽歌迷意見改歌單 現年58歲的城城在過去30年共開了9次演唱會，狀態依然fit爆，他自言一直有健身，但沒有刻意節食減磅，因為消耗太多會很疲倦，問到減磅會否比以前困難，他隨即扯高T-shirt展示結實腹肌，至於老婆的評價，他笑言，「佢話唔好冷親。」城城對今次成功挑戰三面台感滿意，希望一直有進步，故不想評分。談到歌單有改動，頭場的《你是未來》、《親愛的》換成《我為何讓你走》和《狂野之城》等他解釋起初覺得選擇不唱《狂野之城》較特別，他強調希望有突破，不想眷戀從前的經典，但完成第一晚演出後，聽取歌迷意見決定改歌單，「可能《狂野之城》陪大家成長，觀眾都好鍾意。」至於會否有part 2，他表示要視乎製作團隊，或有可能明年，屆時或會自己跳唱ICONIC歌曲。