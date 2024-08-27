郭富城演唱會｜城城除衫晒肌稱冇特別操 盼唔使再等8年先開騷(附完整歌單+有片)

郭富城一連13場的《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》來到尾場，今晚來支持城城的大部份都是前輩級，包括有胡楓、姜大衛、甄楚倩、李琳琳、車淑梅、俞琤、鄭丹瑞，另外還有林海峰、張可頤、羅子溢、楊茜堯、李蕙敏、關寶慧、戚黛黛、朱凱婷等。楊茜堯早前曾入場支持，今晚她再攜同老公到場欣賞。方媛繼續帶同兩名女兒睇show，演唱會於晚上8時40分左右播出開場。

郭富城繼續以演唱會主題曲《Exit》打頭陣，他談起第一次站紅館舞台已是1994年，問現場有沒有觀眾當年有入場，觀眾立即尖叫，他又笑言有些觀眾可能未出世。 城城過去幾場都有除衫，來到尾場他亦解開衣服大晒結實腹肌及一排朱古力，他邊說邊解鈕︰「我冇乜特別去做gym，今年就順其自然咁囉！驚太瘦呀！我依家覺得OK呀！」之後他便打開恤衫，大晒「順其自然」的效果，令在場觀眾熱血沸騰。接著他說︰「唔知係咪又要等8年呢？希望唔使啦！」

已盡力做好 城城唱完《失憶諒解備忘錄》後，多謝台前幕後團隊，經理人小美、太太和兩個女。他回顧過去30年開第9次演唱會，每次開騷都希望能為歌迷帶來新鮮感，「無論點都好，可能我做得未必夠好，但對我來講，已盡力去做，希望大家可感受到。」接著他以親自創作的新歌《您》，送給多年來並肩同行的歌迷，他提到曾經為新歌寫了「那怕有天沒力再飛，仍能願這心曲永遠陪著你」這歌詞，雖然沒有保留，但仍想趁演唱會送給一直支持他的歌迷。 在唱《愛是全奉獻》前，他說︰「今晚是值得紀念的一天，來到第13係唔捨得，希望下次唔使等8年，兩年後再企喺紅館同大家見面。」然後。來到尾場，城城在encore部份依舊唱出《I am Aaron Kwok》及《想見便見》，於晚上11時22分完結。

郭富城演唱會尾場完整歌單︰ 1. Exit 2. 我為何讓你走 3. 望鄉 4. 越愛越好 5. 木偶襲地球 6. 狂野之城 7. 錯愛的呼喚 8. 風裡密碼 9. 舞林盛會 10. 無忌 11. 痛哭 12. 愛下去 13. 忘不了 14. 雨中感嘆號 15. 純真傳說 16. 砌你 17. 飛 18. 愛的呼喚 19. 國王的新歌 20. 神經 21. 一變傾城 22. 失憶諒解備忘錄 23. 愛是全奉獻 24. 您 25. I am Aaron Kwok 26. 想見便遇見