郭富城演唱會｜side-track冧fans 郭富城換N個髮型連自己都忍唔住笑（有片）

郭富城合共13場的《ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》於昨晚(13日)在紅館正式開鑼。今次城城的舞台以三面台去設計，而且去到中段更會整個舞台打開，像一個懸掛在半空的城堡，與多位dancers及Sunny Wong一齊又唱又跳。然後，舞台合體變成斜面，城城就兩度跣到斜面的舞台跳舞，為演唱會掀上高潮。

今次城城在演唱會上多次表示今次的歌單內容有很多令人意想不到的歌曲，整個歌單有不少side-track，令fans非常喜歡。城城全晚僅唱了一首自己作曲的國語作《脈搏》。城城亦透過今次個唱跟大家分享自己的轉變，特別是他對畫畫及字畫的喜好，除了即席表演畫畫外，更以自己的字畫作為舞台效果，其中他寫了30幅「您」的字畫，除了代表著自己對舞台的回憶，同時也是對這幾十年來支持自己的fans的愛。城城首度獻唱作給fans的歌曲《您》時，會場放出大量心心紙碎，亦代表著城城對fans的愛，非常浪漫又感動。

城城換髮自嘲似窗簾

不過，今次城城開騷的焦點除了落在他的舞台設計外，更多人討論是他的髮型。城城先以一個金色捲曲的假髮登場，再以橙色河童頭出場，之後再換上一個閃令令的銀色頭，繪畫部份又換了一個黑色超捲曲假髮，遠看更以為佛祖登台。

另一個黑色瀏海不齊的假髮look，城城也忍不住笑謂︰「呢個頭真係好鬼辛苦，真係好好笑，呢啲係藝術，我想話比大家知，(瀏海)甩又甩唔到，但佢好似窗簾咁打開咁，『Hello！你哋嚟咗呀？』好似屋企個窗簾咁。」他亦表示今次換髮型換到自己都不知道自己原本的髮型是怎樣，非常搞笑。去到Encore環節，他終於以真髮型示人，並開心跟fans說︰「大家終於見到我原本個頭啦！」