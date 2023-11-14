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娛樂
2023-11-14 17:49:42

郭富城演唱會2023｜內地巡唱耗半億打造智能方塊風車舞台 Aaron幻彩舞衣配立體視效登場

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郭富城內地巡唱已於深圳開鑼，今次耗資半億打造智能方塊風車舞台。

郭富城內地巡唱已於深圳開鑼，今次耗資半億打造智能方塊風車舞台。

郭富城(Aaron)自今年3月開始，已經分別打造了美加《舞林外傳》、澳門《夢幻舞林》兩輯全新演唱會。踏入11月正式展開新一輯的內地巡演《郭富城舞林星傳世界巡迴演唱會2023》，首站於上周六(11日)在深圳寶安體育場揭幕，全場座無虛席。作為亞洲舞台王者，今次的焦點是耗資逾半億打造的升級版「智能方塊風車舞台」，舞台正面是超巨型LED屏幕，配合不同層次的立體視覺特效，交疊演唱。

《郭富城舞林星傳世界巡迴演唱會2023》已於深圳開鑼 郭富城耗資逾半億打造的升級版「智能方塊風車舞台」。 郭富城耗資逾半億打造的升級版「智能方塊風車舞台」。 郭富城耗資逾半億打造的升級版「智能方塊風車舞台」。

5層樓高的金鋼方塊舞台

演唱會繼續Sunny Wong擔任星級舞蹈總監，甫開場Aaron一身型格立體翠綠舞衣，率領16名精銳舞者在舞台中央型格登場，先以《狂野之城》《唱這歌》炒熱全場！智能舞台除了升降及多角度移動外，更有如進入狂野森林的千支燈光特效，帶出一座魅幻似的鋼鐵迷城，當演唱《鐵幕誘惑》時氣勢非凡，猶如5層樓高的金鋼方塊在扭合，舞台王者穿梭移動城堡，效果震撼。

演唱會以「舞林星傳」為主題，當中的「星」和「新」有同音之妙，寓意經典金曲融入全新編排，並。Aaron獻唱了歌迷熱切期待的《對你愛不完》、《動起來》、《我是不是該安靜的走開》、《Para Para Sakura》等多首經典金曲，歌迷都跟著全場大合唱，破格的視覺特效，不時瞬間轉移，令歌迷尖叫狂喜。

張叔平為郭富城打造6套立體剪裁戰衣。 張叔平為郭富城打造6套立體剪裁戰衣。 張叔平為郭富城打造6套立體剪裁戰衣。 張叔平為郭富城打造6套立體剪裁戰衣。 張叔平為郭富城打造6套立體剪裁戰衣。

張叔平打造6套立體剪裁戰衣

今次演唱會再次邀得殿堂級美術指導張叔平加持，聯同新銳設計師Kit Wan 打造出多套全新亮麗戰衣，包括登場時的「立體森林王者舞衣」、「櫻花車手」、「金色迷牆鐵幕戰衣」、「牛仔浪人」、「失憶紳士」及「幻彩銀白舞衣」，所有造型都充滿耀目色彩及立體剪裁，極具心思。

全晚氣氛處於高漲的狀態，即使曾灑下小雨粉，歌迷依然熱烈搖燈棒和吶喊，令Aaron 非常感動，多番表示有歌迷的支持是最幸福的事。演唱會以一曲《著迷》作壓軸曲，Aaron帶動全場歌迷站立起舞，並示範「Yo Ho Ho 」招牌動作，和歌迷一起共舞動起來，為是次《舞林星傳》首演譜上完美句號。

演唱會雖曾灑下小雨粉，歌迷依然熱烈搖燈棒和吶喊，令Aaron 非常感動。

演唱會雖曾灑下小雨粉，歌迷依然熱烈搖燈棒和吶喊，令Aaron 非常感動。

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