郭富城演唱會2023｜內地巡唱耗半億打造智能方塊風車舞台 Aaron幻彩舞衣配立體視效登場

郭富城(Aaron)自今年3月開始，已經分別打造了美加《舞林外傳》、澳門《夢幻舞林》兩輯全新演唱會。踏入11月正式展開新一輯的內地巡演《郭富城舞林星傳世界巡迴演唱會2023》，首站於上周六(11日)在深圳寶安體育場揭幕，全場座無虛席。作為亞洲舞台王者，今次的焦點是耗資逾半億打造的升級版「智能方塊風車舞台」，舞台正面是超巨型LED屏幕，配合不同層次的立體視覺特效，交疊演唱。

5層樓高的金鋼方塊舞台

演唱會繼續Sunny Wong擔任星級舞蹈總監，甫開場Aaron一身型格立體翠綠舞衣，率領16名精銳舞者在舞台中央型格登場，先以《狂野之城》《唱這歌》炒熱全場！智能舞台除了升降及多角度移動外，更有如進入狂野森林的千支燈光特效，帶出一座魅幻似的鋼鐵迷城，當演唱《鐵幕誘惑》時氣勢非凡，猶如5層樓高的金鋼方塊在扭合，舞台王者穿梭移動城堡，效果震撼。

演唱會以「舞林星傳」為主題，當中的「星」和「新」有同音之妙，寓意經典金曲融入全新編排，並。Aaron獻唱了歌迷熱切期待的《對你愛不完》、《動起來》、《我是不是該安靜的走開》、《Para Para Sakura》等多首經典金曲，歌迷都跟著全場大合唱，破格的視覺特效，不時瞬間轉移，令歌迷尖叫狂喜。