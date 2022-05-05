郭富城演IT高手 《斷網》花2千萬CG落重本

由鄭保瑞監製、黃慶勳執導動作劇情犯罪電影《斷網》，演出陣容計有三大影帝郭富城、任達華、林家棟，還聯同譚耀文、黃德斌、賴雅妍、胡子彤、顧定軒、湯怡合演，因為疫情影響，於街上取景不易，幾經協調，電影才終告完成。

預告片曝光

《斷網》講述黑客入侵金融機構，引起重大網絡危機，郭富城、任達華、林家棟於戲內互有正邪扮演，因這場危機，演化成網絡陷阱，各人互相拉扯攻擊，引起連番衝擊惡鬥。《斷網》今日有首批劇照、海報及宣傳短片曝光，郭富城飾演網絡保安公司的IT高手，預告片內，郭富城神色凝重地按着鍵盤，並異動地透過電腦屏幕穿梭現實與網絡世界，短短數秒的畫面透視出一個警示「全球每日平均有3萬個網站受黑客入侵。根據最新統計數據，每11秒發生1次網絡攻擊。每年被網絡盜竊的金額高達6萬億美元。」種種數據顯示網絡世界深不可測，危機四伏。《斷網》花費近2千萬重金打造出戲中的網絡森林，將虛擬和實景交疊得非常精緻。

至於實地取景的場景，也是充滿科幻迷離感，城城表示：「戲中的網絡世界我們稱之為網絡森林，之前因為疫情，不便於街上取景，於是團隊變陣，在香港找到非常漂亮的樹林景進行拍攝，因為現場高樹林立，形態各異，再加上一些美術陳設，透過鏡頭，有一些場口，不用加CG已經好靚，拍出來也有一定效果及質感。但今次電影CG團隊為求創造新視野，以高效特技，去強化營造不同層面的網絡世界，務求令觀眾有嶄新的觀影感覺，看到不同場景各種虛幻又真實的交錯結合，非常切合今次《斷網》題材。」而城城口中提及的森林靚景，正是港人皆知的打卡靚景南生圍。