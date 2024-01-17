郭富城澳門演唱會3月起添食 門票最貴$6,000

舞台王者郭富城去年在澳門開騷，耗資半億打造虛擬揉合真實之移動城堡多元舞台，並與團隊籌備超過一年，精心打造新濠專屬的《夢幻舞林演唱會》。 今年3月起，Aaron將載譽登臨新濠影滙綜藝館，上演共8場「郭富城夢幻舞林演唱會2024」，為本年度的尊屬系列打響頭炮，帶來嶄新震撼的製作和演出，細意打造出比2023年更重量級的華麗舞台及亮麗表演，多角度衝擊觀眾視覺及聽覺，以高端設計融入每個章節，將巨星級舞林盛會引領至又一新台階。

Aaron和團隊耗資半億傾力製作這個新濠限定的「舞林」特別版，引入全新的燈光及技術，揉合高科技影像加立體光影燈效，打造了一台虛擬結合真實的移動城堡多元舞台。演唱會配合「夢幻」主題，總共分成七個篇章，每一章都有別出心裁的舞台設計及歌舞編排。Aaron身穿張叔平特別手繪的「藍眼睛」視覺藝術舞衣率領舞者兵團出場，化身成外太空戰士；立體又充滿電影感，令歌迷尤如置身於疑幻疑真的「葛咸城」的美式漫畫特效；全亞洲獨家首用的迷幻透視燈光陣，與Aaron 及舞蹈員的衣服相互吻合，呈現出一組「沉浸式」歌舞，盡顯人歌合一且融入舞台之超新格調。這個超級龐大制作的演唱會，驚喜一浪接一浪，舞台多番開合轉移，型格非常，令現場觀眾掌聲不絕，氣氛熾熱。