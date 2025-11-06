郭富城為大型舞劇《武道》獻親筆題字 以書法弘揚李小龍精神

香港舞蹈團將於2025年11月27至12月7日，假香港文化中心大劇院公演之大型舞劇《武道》，作品以李小龍武術精神與人生為藍本，透過舞蹈勾勒其精神旅程，呈現這位一代巨星從少年意氣的街頭生活，到成為荷李活影壇紅人的傳奇經歷，並為舞團45周年誌慶揭開序幕，而舞台王者郭富城 （Aaron）更親筆書法題字。 適逢今年是一代武術宗師李小龍的85周年誕辰，香港舞蹈團蒙李小龍基金會支持，攜手星級創作團隊金像獎最佳美術指導文念中，及著名爵士樂作曲家雷柏熹，並喜獲郭富城獻出親筆書法題字，傾力打造這齣糅合武術與舞蹈、多媒體舞台美學與爵士樂元素的跨界新作。舞劇以李小龍的武術哲學與藝術氣韻為基礎，由深耕武術訓練八年的專業舞者，透過剛柔並濟的肢體語言，探索「有法」與「無法」之間的流動。

周杰倫大讚好有力量 節目為「國家藝術基金2025年度大型舞台劇和作品創作資助項目」，亦屬2025「亞藝無疆」藝術節節目之一。李小龍女兒、「李小龍基金會」主席李香凝（Shannon）及其女兒Wren Keasler將專誠來港欣賞舞劇首演。該舞劇糅合武術與舞蹈、多媒體舞台美學與爵士樂元素之跨界新作。創作從李小龍武術動態入手，捕捉其身體流動感與力量，將李小龍武術精神及哲學化為舞蹈的結構及美感，最終呈現來自東方、來自武術的審美，舞者們將以截拳道、空手道、雙節棍等武術元素，結合粵劇身法、詠春中線與水墨意象，演繹李小龍剛柔並濟，帶出尋找自我之「道」的勇氣。