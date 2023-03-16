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娛樂
2023-03-16 16:09:03

郭富城現身亞洲躍動電影展 成首位港人獲頒卓越電影成就獎

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郭富城於「芝加哥亞洲躍動電影展」獲頒卓越電影成就獎。

芝加哥亞洲躍動電影展(Asian Pop-Up Cinema)，今年已經踏入第十六屆。此影展每年均頒發一個最高榮譽大獎予行業內的優秀電影工作者，表揚其超卓成就，今年更將此獎項提升一級，名為「卓越電影成就獎」(Award for Excellent Achievement in Film)，而首位獲得此獎譽的電影人為香港多元影帝郭富城(Aaron)

郭富城專程出席頒獎禮。

城城︰永不停步

恰巧Aaron 的世界巡演第二站在芝加哥舉行，大會為配合Aaron 的出席，影展特於日前在芝加哥AMC 預早揭開序幕，更特別率先安排一個先導頒獎禮，並更配合電影《風再起時》作美加首影。大會對Aaron 的重視，可見一斑。

Aaron在頒獎禮當日以中英文作出致謝辭，他說︰「非常開心得到這份鼓勵和認可，令我更有力量推動自己為尋找好角色、好劇本而努力，我亦將表演事業作為終身職業！作為一個全方位的藝人，在任何一個表演的舞台，我都會全力以赴，永不停步，多謝所有支持和鼓勵！」說畢台下掌聲雷動。

《風再起時》在美加舉行首影。

城城的付出獲得認同

向全力支持此影展的香港駐紐約經貿辦事處處長聶繼恩表示：「Aaron 多年來為拍攝好電影、好角色而永遠全情投入，甚至不顧身地拍攝，更不時支持新銳導演，給予機會，個人亦是一位演技多變的演痴，多年來創造無數經典角色，獲得此獎譽實在實至名歸！」而聶處長更補充指出，Aaron 的魅力不單止在電影舞台，而他在音樂舞台，都是頂級的表演者，而且早前拍攝「Hello Hong Kong」亦用心帶動香港旅遊業，實在是不可多得且非常有心的全能藝人！

亞洲躍動電影展的創辦人Sophia 希望影展促進亞洲電影交流，並積極打造這個影展成為「通往亞洲電影的護照」，並形容香港的電影產業地位獨特，希望更多電影人在銀幕上發光發亮。

城城在頒獎禮上以中英文致辭。

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