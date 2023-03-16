郭富城現身亞洲躍動電影展 成首位港人獲頒卓越電影成就獎

芝加哥亞洲躍動電影展(Asian Pop-Up Cinema)，今年已經踏入第十六屆。此影展每年均頒發一個最高榮譽大獎予行業內的優秀電影工作者，表揚其超卓成就，今年更將此獎項提升一級，名為「卓越電影成就獎」(Award for Excellent Achievement in Film)，而首位獲得此獎譽的電影人為香港多元影帝郭富城(Aaron)。

城城︰ 永不停步 恰巧Aaron 的世界巡演第二站在芝加哥舉行，大會為配合Aaron 的出席，影展特於日前在芝加哥AMC 預早揭開序幕，更特別率先安排一個先導頒獎禮，並更配合電影《風再起時》作美加首影。大會對Aaron 的重視，可見一斑。 Aaron在頒獎禮當日以中英文作出致謝辭，他說︰「非常開心得到這份鼓勵和認可，令我更有力量推動自己為尋找好角色、好劇本而努力，我亦將表演事業作為終身職業！作為一個全方位的藝人，在任何一個表演的舞台，我都會全力以赴，永不停步，多謝所有支持和鼓勵！」說畢台下掌聲雷動。