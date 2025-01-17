郭富城現身《臨時劫案》周年慶特別場 獲賜名「Amaz城」計劃開拍前傳或延續篇

剛完成海外巡演的郭富城，一甫返港即現身《臨時劫案》周年慶特別場，恭賀劇組於電影評論學會得獎，同時亦感謝觀眾一年後，對該片的支持熱度不減。

郭富城在電影《臨時劫案》中飾演的梅藍天破格非常，怪相的哨牙、跳掣而講規矩有禮貌的悍匪角色實在深入人心，與林家棟及任賢齊臨時結盟打劫的兄弟情，笑中有淚，令不少觀眾同喜同憂，記憶猶新！郭富城表示：「多謝導演編劇賦予我去演一個有血有肉又如此有趣的角色，我演得很享受！有時都會掛住梅天。」《臨時劫案》上映剛好一年，電影又剛榮獲第31屆香港電影評論學會大獎「最佳編劇」及成為推薦電影，電影公司有見及此，前晚（1月17日）誠邀導演麥啟光、郭富城、王頌茵（Kathy仔），與編劇陳偉斌及萬芫澄齊齊出席《臨時劫案》周年慶謝票場，劇組們互相聚舊之外，更感謝觀眾一年後熱情不減，看得投入。不少觀眾現場更高呼電影再重映！證明觀眾對《臨時劫案》非常喜愛。席上導演同步宣布開拍《臨時》系列作 ，延續梅藍天帶給觀眾這個颠覆常規的角色，帶給觀眾的快樂。