郭富城相隔8年再開騷加至13場 預告囡囡唔會上台

郭富城相隔8年再開紅館騷 共開13場，個唱日期為8月13日至18日及20日至23日。今日城城舉行紅館個唱發布會，宣布再加開3場，日期為8月24日、25日及27日。大會回顧城城過去紅館的演出片段，其後他表示今次個唱的名字《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會 香港站》已經不見了「舞林」二字，今次會打造一個全新的內容，但強調「舞林」沒有消失，只是換了「ICONIC」，讓大家融入另一個「舞林世界」。

舞台設計不惜工本 他在台上表示今次相隔8年再開紅館騷的感覺很不同，因此加入鷹的元素，希望可以像鷹去遨遊天際，因此海報有羽毛，並拍下兩款海報，分別是展翅、飛揚及凝望、專注，讓大家見到他的蛻變。負責舞台設計的Fion表示今次舞台是一個立體多元舞台，會根據不同章節有不同舞台，經理人小美直言今次舞台各樣都非常昂貴，但自己絕不會cut budget。 親自作曲 城城為今次香港站特別製作新歌《EXIT》，並請小美填詞。他表示自己對舞蹈很重視，所以排舞的Sunny Wong亦特別到韓國交流，自己亦會學習新的跳舞元素。他稱為了突破自己，同時亦很想跟大家分享自己最深的感受，所以親自作曲，同樣由小美填詞，歌名為《您》，屆時會在演唱會親自演繹。