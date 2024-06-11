郭富城相隔8年再開騷加至13場 預告囡囡唔會上台

郭富城相隔8年再開紅館騷 共開13場，個唱日期為8月13日至18日及20日至23日。今日城城舉行紅館個唱發布會，宣布再加開3場，日期為8月24日、25日及27日。大會回顧城城過去紅館的演出片段，其後他表示今次個唱的名字《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會 香港站》已經不見了「舞林」二字，今次會打造一個全新的內容，但強調「舞林」沒有消失，只是換了「ICONIC」，讓大家融入另一個「舞林世界」。
舞台設計不惜工本
他在台上表示今次相隔8年再開紅館騷的感覺很不同，因此加入鷹的元素，希望可以像鷹去遨遊天際，因此海報有羽毛，並拍下兩款海報，分別是展翅、飛揚及凝望、專注，讓大家見到他的蛻變。負責舞台設計的Fion表示今次舞台是一個立體多元舞台，會根據不同章節有不同舞台，經理人小美直言今次舞台各樣都非常昂貴，但自己絕不會cut budget。
親自作曲
城城為今次香港站特別製作新歌《EXIT》，並請小美填詞。他表示自己對舞蹈很重視，所以排舞的Sunny Wong亦特別到韓國交流，自己亦會學習新的跳舞元素。他稱為了突破自己，同時亦很想跟大家分享自己最深的感受，所以親自作曲，同樣由小美填詞，歌名為《您》，屆時會在演唱會親自演繹。
以爸爸身份開騷
他受訪時表示相隔8年之後，自己成為了別人的老公、爸爸，重新看過去的作品時，感受已經大不同，相信到時演繹時會有另一番感覺。他坦言今次內容有別近年走埠的流程，當中部份歌曲是應fans要求而加入。他又稱今次邀請了世界著名頂級舞蹈團Kinjaz合作，務求不斷突破自己。
舞台絕對安全
城城又認為演唱會需要很多跳舞元素，所以快歌的數量不會少，笑謂少些體能都應付不少，更為此去身體檢查，看看自己可以去到幾盡。由於現時舞台設計上有不少限制，城城表示不擔心，因為有專業的工作程師，絕對很安全，自己亦會保持初心盡力去做。
他稱兩位囡囡絕不會上台，只會在台下欣賞爸爸演出。由於撞正暑假，自己亦事前跟她們「講掂數」，表明每星期只能見到她們一次，囡囡亦很生性了解他的工作，希望女兒亦學習到他的工作態度。