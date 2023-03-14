郭富城美國開騷全場爆滿 最想重啟握手環節

郭富城早前飛到美國拉斯維加斯展開巡唱首場演出，這是疫情三年之後，城城終於可以啟動第一季度的「郭富城舞林外傳Amazing Kode 世界巡迴演唱會」。由於是疫後第一個個人大型巡演，城城和團隊籌備了差不多接近一年，配合嶄新視覺特效、服飾造型，希望帶給粉絲一個充滿動力動感的演唱會。

3位年輕形象指導設計服飾 今次城城請來3位新銳年青形象指導及設計師合作，包括Ricky Sham 、Kit Wan 和Anson Lau，一起分工合作，設計特色的舞台表演服，有黑豹元素的「閃紫豹紋舞衣」、以「西部牛仔造型」演唱《浪漫櫻花》又另有趣味、再有賽車手元素的「烈火戰衣」演繹《鐵幕誘惑》時型格十足，接著黃黑「失憶」西裝，亮眼的整齊，帶出經典舞曲神彩、安哥部分以一身繽紛棒球造型演繹《著迷》招牌舞步時和觀眾互動，全場氣更推至熾熱。3位設計師均各有獨特時尚觸覺，而且很細心，為城城和舞蹈團隊設計及配搭一系列不同格調的服飾，帶出一份活力色彩。

西部牛仔造型的城城

觀眾自發營造燈海 城城的巡唱首場演出全院滿座，觀眾反應非常熱烈，主辦單位鼓勵環保，並沒有派發螢光棒，而觀眾們卻自動營造燈海，令人感覺浪漫而鼎盛。演唱會進行期間，不少歌迷亦擁上前欲握手及送禮物，但基於場館尚未「批准」握手環節，城城唯有透過工作人員接過禮物，但不少歌迷仍冒着被保安攔阻還是衝向台前，非常熱情。他笑言期待早日各個場館重啟「握手」環節。