郭富城英倫巡演熱爆溫布利場館 獲任達華夫妻驚喜捧場

郭富城的世界巡迴演唱會由3月開始啟動，一直游走美加、星馬、澳門各站，日前於英國的著名場館溫布利體育館（OVO Arena Wembley）展開第20場的演出。差不多有9年時間未有在英國舉行演唱會，今次重臨舊地，城城表示非常期待，可以再次和英國的歌迷近距離接觸。場館外投影了城城演唱會海報，不少歌迷特地提前到達拍照打卡。除了倫敦的歌迷，也有一些歌迷由曼城、沃靈頓等城鎮坐火車或駕車來欣賞城城這次「久別」演唱會，更有很多是一家大小同來支持，是夜全場爆滿，氣氛熾熱。 城城一貫地以經典勁歌熱舞作序曲炒熱全場，大部分歌曲都是全場大合唱。當中特別為英國站強化的油畫雲海場景，用以演繹《聽風的歌》、《飛》等浪漫情歌，視覺夢幻，觀眾投入地搖晃燈棒和應。

是夜台下也有來自香港的支持者，就是湊巧陪伴女兒來英國開學的任達華和琦琦，兩位知悉城城在倫敦開演唱會，特別驚喜現身支持，而且擅於攝影的華哥更為城城拍下不同角度的表演照，非常有藝術感，而看畢全場，華哥及琦琦均表示演出非常精彩，華哥更表示：「城城狀態很好，整個演出很有色彩，感性和性感俱備。」城城很開心見到華哥夫婦，特別在海外地方演出遇上好朋友支持，是格外開心，而琦琦更表示很期待城城11月在深圳舉行的全新內地巡演。