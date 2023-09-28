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娛樂
2023-09-28 17:10:03

郭富城英倫巡演熱爆溫布利場館 獲任達華夫妻驚喜捧場

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郭富城英倫巡演熱爆溫布利場館 獲任達華夫妻驚喜捧場

郭富城英倫巡演，並於英國的溫布利體育館開騷。

郭富城的世界巡迴演唱會由3月開始啟動，一直游走美加、星馬、澳門各站，日前於英國的著名場館溫布利體育館（OVO Arena Wembley）展開第20場的演出。差不多有9年時間未有在英國舉行演唱會，今次重臨舊地，城城表示非常期待，可以再次和英國的歌迷近距離接觸。場館外投影了城城演唱會海報，不少歌迷特地提前到達拍照打卡。除了倫敦的歌迷，也有一些歌迷由曼城、沃靈頓等城鎮坐火車或駕車來欣賞城城這次「久別」演唱會，更有很多是一家大小同來支持，是夜全場爆滿，氣氛熾熱。

城城一貫地以經典勁歌熱舞作序曲炒熱全場，大部分歌曲都是全場大合唱。當中特別為英國站強化的油畫雲海場景，用以演繹《聽風的歌》、《飛》等浪漫情歌，視覺夢幻，觀眾投入地搖晃燈棒和應。

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郭富城差不多有9年時間未有在英國舉行演唱會。

郭富城差不多有9年時間未有在英國舉行演唱會。

是夜台下也有來自香港的支持者，就是湊巧陪伴女兒來英國開學的任達華和琦琦，兩位知悉城城在倫敦開演唱會，特別驚喜現身支持，而且擅於攝影的華哥更為城城拍下不同角度的表演照，非常有藝術感，而看畢全場，華哥及琦琦均表示演出非常精彩，華哥更表示：「城城狀態很好，整個演出很有色彩，感性和性感俱備。」城城很開心見到華哥夫婦，特別在海外地方演出遇上好朋友支持，是格外開心，而琦琦更表示很期待城城11月在深圳舉行的全新內地巡演。

郭富城的世界巡迴演唱會由3月開始啟動。

郭富城的世界巡迴演唱會由3月開始啟動。

演唱會一浪接一浪，觀眾情緒保持高漲，當唱到壓軸一曲《著迷》時，全場觀眾均站起來一齊「yohoho」，接到城城拋出禮物的歌迷更是欣喜若狂，城城倫敦演唱會亦在一片歡呼聲中譜上句號，歌迷們也高呼希望城城盡快再來演出。

演唱會完成後，城城尚有半天假期，也趁機出去倫敦街頭逛一下，順道看看周圍的美術館，希望為下一站全新巡演的視覺特效取些靈感。城城表示很開心再次在自己喜歡的場館再度演出，也很開心看到很多熟悉的歌迷聯袂家人同來支持，有些是外國人也跟著一起跳，很是投入，也有些歌迷由香港、星馬飛來倫敦支持他，實在由衷地感動。今次演出亦有外媒盛讃城城今次重臨倫敦的舞台，投下了一次亮麗的「砰然」巨響（Aaron Kwok returns  to London with a bang)，口碑反應震撼而熱烈，完全熱爆溫布利！順利完成演出，細賞了一下倫敦風貌，城城旋即返港，和家人過中秋，並為電影配音及與團隊繼續籌備下一站巡演。

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