郭富城被封「防腐城」 網民曬10年三屆頒獎禮對比圖：以為係同一日拍

《第43屆香港電影金像獎》於上周日（4月27日）圓滿結束，其中郭富城（Aaron）憑《臨時劫案》敗給劉青雲的《爸爸》，無緣成為影帝，但他仍穿著全套黑色西裝、打上煲呔、梳靚髮型，「官仔骨骨」地盏盛裝出席盛事。今屆擔任「最佳男主角」頒獎嘉賓的劉嘉玲在台上調侃說郭富城的缺點是「沒有缺點」，又指他太靚仔，作為演員「有時好阻礙你演技」。

而頒獎禮過後，網上竟然有人驚呼「郭富城好可怕！」，更貼出2016、2019及2025年的香港電影金像獎現場，只見郭富城三屆頒獎禮都穿著類似款式的黑色西裝，梳著差不多的髮型，但樣子幾乎像沒變過，完全看不到歲月痕跡，難怪網民說「不跟你玩了😫郭富城好可怕！！，時間都對我做了什麼，拼圖時候我都在思考這跨度10年？？？ 」，更指「不仔細看根本沒發現是不同天不同年」，甚至慘呻「對於已經圓頂禿的我，我很生氣，（郭富城）頭髮好多！！」