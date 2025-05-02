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娛樂
2025-05-02 11:55:10

郭富城被封「防腐城」 網民曬10年三屆頒獎禮對比圖：以為係同一日拍

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有網民貼出2016、2019及2025年的香港電影金像獎現場的郭富城樣子，10年時間彷彿沒有變過。右圖為《第43屆香港電影金像獎》大會照片。（Threads圖片、faebook@香港電影金像獎）

有網民貼出2016、2019及2025年的香港電影金像獎現場的郭富城樣子，10年時間彷彿沒有變過。右圖為《第43屆香港電影金像獎》大會照片。（Threads圖片、faebook@香港電影金像獎）

《第43屆香港電影金像獎》於上周日（4月27日）圓滿結束，其中郭富城（Aaron）憑《臨時劫案》敗給劉青雲的《爸爸》，無緣成為影帝，但他仍穿著全套黑色西裝、打上煲呔、梳靚髮型，「官仔骨骨」地盏盛裝出席盛事。今屆擔任「最佳男主角」頒獎嘉賓的劉嘉玲在台上調侃說郭富城的缺點是「沒有缺點」，又指他太靚仔，作為演員「有時好阻礙你演技」。

網民驚歎郭富城如「防腐城」，指如果沒標示年份，以為是同一天拍攝。（Threads圖片） 郭富城憑《臨時劫案》競逐影帝，雖無緣獲獎，但其演技憑受肯定。（facebook@香港電影金像獎） 劉嘉玲指郭富城太靚仔，作為演員「有時好阻礙你演技」，而城城在《臨時劫案》以哨牙悍匪造型登場，獲得好評。（《臨時劫案》劇照） 郭富城很開心自己的付出獲得認同。(吳康琦攝) 郭富城自言不是多產演員，但每次都會突破自己。(蘇文傑攝) 郭富城出席法國干邑品牌發佈會 。（娛樂組攝） 郭富城認為入圍金像獎最佳男主角已經是一種肯定。（娛樂組攝） 郭富城否認梁朝偉將加盟演出《九龍城寨之龍頭》，飾演前傳「大佬級」角色雷震東。（娛樂組攝） 郭富城出席法國干邑品牌發佈會 。 郭富城感謝各界關心老婆早前米蘭被搶手袋手機證件全失一事。(娛樂組攝） 郭富城出席法國干邑品牌發佈會。 郭富城與方媛結婚八周年 。 郭富城一家四口慶祝結婚八周年。 郭富城憑《臨時劫案》勇奪「2024年度最佳電影角色」。 郭富城憑《臨時劫案》勇奪「最佳電影角色」成功擊敗許冠文。 郭富城 郭富城 郭富城與方媛情人節玩煙火。 剛完成海外巡演的郭富城，一甫返港即現身《臨時劫案》周年慶特別場。

而頒獎禮過後，網上竟然有人驚呼「郭富城好可怕！」，更貼出2016、2019及2025年的香港電影金像獎現場，只見郭富城三屆頒獎禮都穿著類似款式的黑色西裝，梳著差不多的髮型，但樣子幾乎像沒變過，完全看不到歲月痕跡，難怪網民說「不跟你玩了😫郭富城好可怕！！，時間都對我做了什麼，拼圖時候我都在思考這跨度10年？？？ 」，更指「不仔細看根本沒發現是不同天不同年」，甚至慘呻「對於已經圓頂禿的我，我很生氣，（郭富城）頭髮好多！！」

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該組照片隨即被瘋傳，有人更封郭富城為「防腐城」，笑稱「求防腐劑品牌」，而城城今年10月底生日後就踏入60歲，網民卻指該組相片「以為係同一日拍的😂」，更指他是從多重宇宙穿越而來。許多網民則關注城城的髮量，極羨慕他這年紀頭髮還是這麼多，「他還嫌棄自己頭髮多😾不如給我們吧」。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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