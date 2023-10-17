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娛樂
2023-10-17 20:24:15

郭富城要搵Sunny教囡囡跳舞 自爆最想開畫廊

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郭富城親筆寫上「太陽王永不停步」贈給好兄弟Sunny Wong。

郭富城好友著名排舞師Sunny Wong的舞蹈學校開張，城城更帶來自己的墨寶到賀，贈Sunny五個大字「太陽王不停步」。他表示與對方在訓練班認識，畢業之後一齊表演，一齊生活，由90年代開始，Sunny是他專屬的排舞師，既是好兄弟，又是好老師，對方在他的演藝事業上給予很多靈感。他解釋送對方一幅紙畫，概念來自「新」，對方的英文名叫Sunny，有新的跳舞學校，我覺得他一直都是不停地做事，所以寫了「太陽王不停步」給他。

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Sunny Wong學校開幕，何麗全及孫佳君到場祝賀。

開心與華仔學友同日出現

城城接下來有不少巡迴演出，但不擔心Sunny因為要開舞室而不能拍住上，形容對方是一個鐵人，因為他的勤力個性，深深影響自己。Sunny稱跟城城的感情是非筆墨可形容，並謂大家就算不用做示意甚麼，也很清楚對方的想法。問到會不會帶囡囡來學跳舞，城城二話不說要，更要求是private class。談到今日也有劉德華及張學友現身，他大叫「好事！正！」並稱過去數年有很多東西做不到，如今回復正常，大家順理成章做回自己的工作。

Sunny Wong與郭富城多年來拍住上。

開騷賽車仲有時間畫畫

他提到之後還有不同的演唱會要舉行，其中11月在大陸舉行的個唱是全新設計，大家都密鑼緊鼓地彩排。此外，他還要出席賽車比賽，他稱自己一直愛賽車運動，加上也是為了自己的慈善基金籌款，有不少贊助商支持，希望到時有好成績。對於這麼多工作，城城稱已分配好所有時間，亦不影響他寫書法及畫畫。他表示見到Sunny開學校，自己也很希望有天可以開畫廊，跟大家分享他的作品，但自言沒有資格教人畫畫寫字。

 

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