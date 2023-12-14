郭富城豪宅竟成小紅書最新打卡熱點被嫌殘舊 網民：為什麼富豪要住這種

自從開關之後，唔少內地遊客前來香港旅遊。最近小紅書掀起一陣香港景點打卡熱潮，除咗餐廳及街道之外，估唔到天王郭富城位於大坑道嘅豪宅都成為景點之一。
內地網民到郭富城豪宅打卡
天王郭富城與妻子方媛喺2017年結婚，婚後育有女兒大寶Chantelle和二寶Charlotte，一家四口幸福快樂。近日，有內地網民喺小紅書以「香港大坑道嘉園去找郭富成」為題出PO，分享前往郭富城豪宅樓下打卡嘅經過：「去尋找郭富城的家。之前一直聽粉絲說，走山路走一半走不動，放棄。沒見過誰能走上去。我準備好了艱難行程，準備一登到底，必須到達。結果導航一看，公交車可以盤山開上去的。寫著大坑道，不是郊區大坑，而是銅鑼灣鬧市區。離跑馬地很近。車子很快就到了，再走點路，他家就在眼前。一樓裡面有保安，當然不好意思進去。沒多久，他家保姆車開過來停門口，車牌號是熟悉的887。另有菲傭打車過來同時到達。據說他們一家已在深圳排練演唱會，因此放棄了等待的念頭。」
網民嫌殘舊：為什麼一個富豪要住這種
呢個PO一出，隨即引起網民熱烈討論，有人認為豪宅好似看似殘舊，留言話「為什麼一個富豪要住這種」、「我的天哪 也也也也太殘舊了吧」、「這外觀可要翻修維護下」及「要重新裝修」等等。不過亦有網民反駁，及認為該網民做法不當，唔應該將郭富城屋企變成打卡熱點，留言表示「真的是夠了。然後這裡變成打卡熱點。老郭遲早煩了要搬家」、「整個頂層就他家一個大單位，私隱很好。整個屋苑就16個單位，已經很多年沒成交，也就是想買也沒的買啊....為甚麼要嫌棄它」、「這才是香港的豪宅」、「還小氣，你們都住幾個億豪宅嗎」及「咁都好打卡？」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈