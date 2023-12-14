郭富城豪宅竟成小紅書最新打卡熱點被嫌殘舊 網民：為什麼富豪要住這種

自從開關之後，唔少內地遊客前來香港旅遊。最近小紅書掀起一陣香港景點打卡熱潮，除咗餐廳及街道之外，估唔到天王郭富城位於大坑道嘅豪宅都成為景點之一。

內地網民到郭富城豪宅打卡 天王郭富城與妻子方媛喺2017年結婚，婚後育有女兒大寶Chantelle和二寶Charlotte，一家四口幸福快樂。近日，有內地網民喺小紅書以「香港大坑道嘉園去找郭富成」為題出PO，分享前往郭富城豪宅樓下打卡嘅經過：「去尋找郭富城的家。之前一直聽粉絲說，走山路走一半走不動，放棄。沒見過誰能走上去。我準備好了艱難行程，準備一登到底，必須到達。結果導航一看，公交車可以盤山開上去的。寫著大坑道，不是郊區大坑，而是銅鑼灣鬧市區。離跑馬地很近。車子很快就到了，再走點路，他家就在眼前。一樓裡面有保安，當然不好意思進去。沒多久，他家保姆車開過來停門口，車牌號是熟悉的887。另有菲傭打車過來同時到達。據說他們一家已在深圳排練演唱會，因此放棄了等待的念頭。」