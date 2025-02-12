郭富城錄製《聲生不息》被封最大牌嘉賓　現場片段曝光被激讚年輕：60歲的小伙子

郭富城早前藉農曆新年陪伴太太方媛到安徽老家拜年，現已重投工作崗位。稍早之前，有傳郭富城將為內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》第十二期「金曲盛典」擔任特邀嘉賓，引起網民熱議，又有網民於小紅書以「聲生不息請來了四大天王」為題，分享於長沙野生捕獲郭富城嘅影片，指：「聲生不息這一季太牛了！郭富城都請過來了」。有網民表示認得片中地點疑似為湖南衛視。

從影片看到，染上一頭金色頭髮嘅郭富城乘坐由節目安排嘅保姆車抵埗，到達現場後即與工作人員了解拍攝安排，唔少網民都表示期待，又指郭富城係節目有史以來最大牌嘅嘉賓。

網民指郭富城係節目有史以來最大牌嘉賓

從影片看到，染上一頭金色頭髮嘅郭富城乘坐由節目安排嘅保姆車抵埗，到達現場後即與工作人員了解拍攝安排，唔少網民都表示期待，又指郭富城係節目有史以來最大牌嘅嘉賓。除咗參演錄影引起熱度，網民亦注意到郭富城嘅衣著及保溫壺，身穿毛衣與牛仔褲嘅佢戴上太陽眼鏡，造型休閒又有型，又笑言59歲郭富城識養生，難怪達至凍齡效果：「熱飲有助血液循環，難怪身體可以那麼壯」，大讚郭富城時刻都係最佳狀態：「60歲帥成這樣已經非常天花板了」、「不經意看，以為是我兒子呢，我兒子就是這種穿着」、「太帥了」、「看上去像30多歲」、「60歲的小伙子」、「媽耶，阿王今年60了，這狀態真的無得頂」等等。

郭富城到場錄影嘅影片曝光後，節目組隨即喺官方微博發布多張郭富城嘅海報證實消息，並以「舞台上的魅力天王、更是唱跳俱佳的全能巨星」形容郭富城，同台更有林子祥、葉蒨文及Supper Moment。郭富城亦於微博分享海報圖片，寫道：「很開心來到 #聲生不息# 的舞台！唱港樂、跳港樂是我生命中的一部分，相信每個舞台公演，都是一次特别的經歴！」