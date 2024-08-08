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娛樂
2024-08-08 14:28:06

郭富城闊別紅館8年再開騷 與《StarTalk》許文軒對談感受

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Aaron到《StarTalk》接受Edmond訪問，大談闊別紅館8年再開騷感受。

還有5天就是郭富城(Aaron)第9次登陸紅館舉行個人演唱會，近日他特別到TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談闊別8年，再次踏上紅館舞台感受。Aaron說：「8年前開過紅館演唱會，做完之後，其實覺得都要隔一段時間先再做，最低限度4年。中間一直都係電影產量比較多，估唔到4年又4年，要隔8年先再做，原來8年都係一個幾長嘅時間！(係咪餓咗好耐？)餓？直頭饑荒，因為每次喺紅館做演唱會都會推到個人去到最高，好期待今次企喺紅館上，可以推到自己幾高！」

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Aaron為了今次紅館演唱會，準備十足。

談到如何為個唱作準備，Aaron說今次差不多全部舞蹈都是新編，他自己亦好期待，「喺我嘅團隊當中，有好多舞蹈員跟咗我好耐，有啲結埋婚㖭，但係依然對跳舞充滿熱誠，今次加咗啲新嘅舞蹈員、年輕嘅舞蹈員，可以新舊融合，大家一齊交流，而且今次又有美國嘅排舞師嚟幫手，協助同提升佢哋嘅舞蹈同技術。」

 

女兒遺傳演藝因子

問Aaron會否培育囡囡跳舞，「佢已經有我嘅因子，自動波！佢哋兩三歲嘅時候已經上芭蕾舞堂，亦有學唱歌！不過我會比佢哋自由發展，我唔係一個專制嘅爸爸，佢哋鍾意就比佢哋試。同埋我已經教定佢《想見便遇見》呢首歌嘅小動作。」

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起用一班新舞蹈員，Aaron舉行個唱不忘提攜新人。

Aaron又指這些年來，自己一直做好身材管理，平時均會控制飲食，「而家係爸爸，間唔中好似放假都要帶小朋友出去食飯，佢哋好期待，我覺得作為爸爸係應該。(以前好鍾意打邊爐？)依家好少，呢七年通常都係屋企食飯多，因為自己係一個family man，人生改變咗好多。」更多訪問Aaron的精彩內容，可留意即將播出的專訪。

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Aaron指今次個唱的舞蹈，全部採用新編排。

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