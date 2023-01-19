郭富城駭客犯罪片《斷網》公開主角海報 三大影帝智勇角力

由鄭保瑞監製、黃慶勳執導的駭客犯罪電影《斷網》，演員陣容鼎盛，包括郭富城、任達華、林家棟、譚耀文、黃德斌、賴雅妍、胡子彤、顧定軒及湯怡，講述駭客以驚人速度及技術入侵國際金融機構，郭富城、林家棟、任達華，三大影帝飾演網絡專才，穿梭網上與現實世界，互相角力。

在戲中飾演電腦奇才兼慈父的郭富城，面對現實世界脅逼而被捲入網絡世界的犯罪旋渦，三位影帝組成三面對立，互相角力的鬥爭關係與節奏，郭富城被上司林家棟脅逼操控，林家棟被飾演網絡安全及科技罪案調查科督察的任達華在光纖中網絡追補，任達華被郭富城瞞騙虛報，形成一環扣一環，互相牽引的緊湊劇情。