郭富城、鄭秀文、陳慧琳攜手邀旅客重臨香港 分享「野生捕獲」小貼士

郭富城在片中以舞會友，在中環石板街及西九文化區帶領舞團勁舞，動感十足。鄭秀文就換上粉紅運動裝在毗連維港美景的山頂跑步徑跑步，開心活力爆燈。陳慧琳則變身茶餐廳女神與來自各地的食客打成一片，為食客送上西多士、奶茶等俘擄不少旅客的地道美食，令人食指大動。

郭富城(Aaron)、鄭秀文(Sammi)和陳慧琳(Kelly)獲旅發局邀請，為「Hello Hong Kong」全球宣傳活動拍攝短片，3位在香港土生土長的天王天后，齊齊向旅客「Say Hello」，推廣香港維港美景、文化藝術、景點、綠色旅遊及地道美食等。

分享最愛的香港體驗

鏡頭背後，3人也分享自己的「香港最愛」，郭富城說：「我最想和家人一同到最新的西九文化區參觀新開幕的M+和故宮；除了傳統景點和主題公園以外，我也喜歡行沙灘吹海風，正因香港體驗多元，所以大家來到香港，自然會發掘到自己喜歡的地方！」

鄭秀文最推介訪港旅客試搭香港的交通工具，她說：「例如全新的山頂纜車、電車和渡海小輪， 都好有情懷和特色，景點方面我最推介的則是到山頂欣賞美景，感受城市美麗。」

而自言一星期去茶餐廳幾轉的陳慧琳，說到香港美食便如數家珍一樣，她說：「我最愛凍檸茶、菠蘿油和沙嗲牛肉麵等茶餐廳美食，如果大家來到香港，不妨中午先行勻港九新界嘆地道小食，夜晚再在維港夜景下享受Fine Dinning。這真係人生必要做呀！」