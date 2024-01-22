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娛樂
2024-01-22 19:00:34

郭富城《麥路人》涉詐騙案 舒淇與12部電影同捲詐騙風波

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郭富城與楊千嬅主演的電影《麥路人》被騙徒利用成行騙工具。

郭富城、楊千嬅及舒淇等12部電影涉及一宗詐騙案。上星期甘蘭州市人民檢察院、蘭州市公安局聯合發布通告，表示要收集一單影視投資詐騙案件線，希望受害人們可以到公安局提供線索。據了解，事件涉及4間傳媒公司，12部電影當中包括郭富城、楊千嬅主演的電影《麥路人》和舒淇主演的電影《痞子愛人》

有苦主投資110萬人仔

通告內容提到有以「李某某」為首的犯集團，以「講師」、「助理」等身份，利用QQ、微信等社交軟件，採用薦股形式吸引投資人投資股票，其後誇大電影製作成本及票房預期收益，引導投資人購買電影「收益份額」，惟騙徒只將騙回來的金額的少部份用於支付給電影出品方購買份額，剩餘款項則用於詐騙運營及個人揮霍

通告提到一名85歲的苦主，經過介紹下認識一位影視項目經理，稱可以為苦主爭取投資機會，並謂北京八毫米文化傳媒有限公司是一家實力強大的公司，和郭富城、楊千嬅等一線明星合作對方更指電影《麥路人》可賺幾倍回報且沒有任何風險，最後苦主支付了110萬元人民幣，以獲得該電影0.5%份額對應投資收益權然而最後他不但拿不到預期的收益，更為了討回本金而跟多間影視公司打官司。

舒淇主演的《痞子愛人》捲入一宗投資騙案。

4間傳媒公司涉案

此案共涉及4間公司，分別是北京八毫米文化傳媒有限公司、中瑞泰豐（北京）文化傳播有限公司、北京中影鑫藝國際影視文化傳媒有限公司、北京麥豐盛世文化傳媒有限公司；涉及12部電影，按大陸上映的戲名分別是《梵高計劃》、《孫悟空之噬天魔猴》、《麥路人》、《怒海營救》、《詩人》、《玩命營救》《歐巴，你好帥》、《痞子愛人》、《錢在囧途》、《全心愛你》（更名為《拳頭媽媽》或《出拳吧媽媽》）、《上海上海》及《魯班地宮》

根據大陸傳媒調查發現，北京八毫米文化傳媒有限公司並非直接投資電影《麥路人》，而是通過「投資份額」轉讓的方式獲得了電影投資份額，並將所控的《麥路人》的20%「投資份額」再次分割，逐一轉讓給一些個人投資者

楊千嬅、郭富城主演《麥路人》。

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