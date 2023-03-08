郭富城Do姐久別重逢 自爆未拍《斷網》已怕網絡騙案

Do姐先後曾跟城城、家棟合作過《表姐，你玩嘢！》和《新上海灘》，她直言一年至少訪問家棟一次，反而跟城城久別重逢，能夠促成今次訪問格外開心。城城表示拍攝《斷網》時是疫情高峰期，反覆經歷停工及拍攝，對大家來說都有一定的困難。電影講述在網絡世界犯罪的行為，現今世界每個人都依賴網絡，就如「一機在手能知天下事」一樣。今次劇本吸引他的地方在於未曾飾演過類似的角色，城城笑言：「戲中飾演天才網絡保安主任，現實中自己甚少使用電腦，卻要顯露出自己相當了解電腦一面，例如Bugs的形成、建構防火牆以及寫程式等等。」對他而言整個故事以及拍攝手法都相當新鮮，尤其是在南生圍的樹林取景，用網絡森林來代表網絡世界，立體地將整件事呈現出來。

至於飾演城城上司的家棟是個反派角色，在戲中有位不太健康的弟弟，於工作過程中起了貪念而走了歪路。家棟分享道：「睇劇本時覺得電腦是為人生活帶來方便，但卻令人感到冷冰冰，看似好近實則很遠。寫信仍可看到字跡及力度；講電話有聲音、情緒；面對面可以看到真假。所以都明白新一代未必懂得與人溝通，因為長期面對電話，最多便是使用表情符號，反而失去與人溝通的能力。」家棟補充團隊以光與影的對比及透明面具來交代「暗網」同樣有驚喜且震撼。

肖像遭賭場盜用

至於Do姐問到戲中最難拍的一場戲時，城城直言《斷網》對他來說相當多打戲，可謂「打到飛起」，他說：「跟家棟打之餘又要跟他的手下打，既要打又要逃跑，由地面打上四層樓梯，被撻再滾下樓梯，最慘是整整打足一星期。拍完膊頭舊患再次發炎，周身都痛，回家走路都要慢慢來，雙腳都不似是自己的。」由於家棟在拍攝打戲前一晚於另一套電影中不慎受傷，鼻骨都腫了起來，自稱「經常受傷的男人」的家棟補充：「當時着冬天衫跟城城在非常狹窄的劏房床下底對打，當時又受了傷。」不過觀眾會大大感受到這場在力量和情感上角力的戲份。作為公眾人物，城城笑言未拍《斷網》前都怕網絡世界，全因科技、網絡日新月異、不停進步且沒辦法阻撓，直言：「騙徒會盗用我們的肖像去騙人，說我是賭場的代言人、介紹大眾去買虛擬貨幣。」城城極力呼籲大眾不要輕易相信網絡世界上假的資訊，不要沒有經過認證就誤以為是他本人。