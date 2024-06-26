郭富城ICONIC演唱會主題MV《EXIT》勁揼本 花近20小時拍攝盡顯舞蹈爆發力

郭富城(Aaron)的《ICONIC世界巡迴演唱會香港站》，自公告以來，反應熱烈，優先訂票及主題贊助的門票均火速爆滿，而公開售票的第一階段門票亦已售罄，主辦單位日前亦加推限量門票以供樂迷購買。
Aaron跟制作團隊正全力投入籌劃及綵排，今次主題歌《EXIT》已經派台，而歌曲在配搭上、排舞老師、MV導演也是首次合作，擦出非常亮麗火花。除了Edward Chan用心監制以外，排舞方面請來跳舞天團的Mike Song及Anthony Lee負責今次編舞，也凝造出一種很有力量的舞蹈風格，其節奏感可謂別樹一格，帶出一種充滿格調的時尚節奏。。
隨着兩位舞蹈名師日前來港為Aaron演唱會排舞，近日還公開MV的拍攝花絮。今次MV《EXIT》可謂不惜工本，製作費接近100萬。皆因導演組希望帶出《EXIT》的多角度的跳舞場景，特別租用兩個偌大的影棚搭建不同的場景，包括予Aaron一人獨舞的木板地舞室，營造有一種放飛自我的空間，還有三個和舞群互動跳舞之空間。今次動員20名精英舞者、分飾不同角色，配以獨特造型，演繹舞者初心。導演特別於影棚就搭建一個夢幻感的燈陣場景，以表達舞者一起互動跳舞的開心自由世界，場景轉換間也盡見舞蹈的爆發力，視覺聽覺俱佳。
此外，尚有一個光影隧道，帶出熱愛跳舞的舞者一種沉迷氣氛，同時亦標誌着舞曲的新出口，很有意境。年青新銳導演Lam Dee首次和Aaron合作，非常用心，他表示：「Aaron真的是一位很有魅力的巨星，把熱愛跳舞的感染力，超乎想像地發揮！」整個拍攝接近20小時，而Aaron也拍足16小時，於不同角度也盡力跳到最好為止。現場的Dancers也是全情投入，開心為Aaron伴舞，同時也在排舞老師身上學到很多。排舞師Mike表示：「Aaron的舞蹈功力，真的是不一樣的境界，令我非常佩服。」Aaron也表示：「我一直希望尋求突破，電影是、舞蹈也是，今次和Mike及Anthony合作，我又更掌握到甚麼是跳舞的初心，就是不斷嘗試、堅持、求變和熱愛。」兩位老師同時也為Aaron演唱會作其他章節作編舞，大家已經全情投入排練中，Aaron希望全力以赴，呈奉出突破舞台視野，既震撼又帶魅力的ICONIC 演唱會予所有觀眾分享