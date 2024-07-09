郭恩程食兩家茶禮選港姐惹官非 去年奪模特兒選舉冠軍遭除名

ACE娛樂旗下藝人郭恩程(Kelly)被爆食兩家茶禮，背住所屬公司參加《2024香港小姐競選》，並於入圍後簽約無綫被封「反骨佳麗」。郭恩程在ACE娛樂去年舉行的《Face Of Hong Kong》上獲得冠軍，曾代表香港到韓國比賽，跟ACE簽下多年合約。

事件爆出後，無綫於昨日傍晚發出聲明，稱有關郭恩程合約問題已交由法律部門處理。及至今日，ACE娛樂亦發聲明，指旗下藝人郭恩程的合約事件，目前已交由法律部門處理，研究追討因此事而對公司造成的一切損失，而郭恩程已被褫奪《Face Of Hong Kong》冠軍之榮銜。ACE娛樂是由韓國老闆投資，在香港及韓國發掘藝人及模特兒，網紅Kylie C.亦是旗下藝人之一。