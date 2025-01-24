郭晉安同家姐郭致因合作生意冇鬧過交　試過9成店鋪3個月回本

視帝郭晉安同家姐郭致因(Gammy)合作經營多年嘅保健品公司去年底上市，招股文件披露郭晉安曾轉讓公司股份俾郭致因，由於時間點同郭晉安歐倩怡宣布離婚有巧合，外界一度有所揣測。

郭家9兄弟姊妹年紀最大相差20年，Gammy排第8，而郭晉安係孻仔。由於兩人年齡相近，因此感情較好。Gammy形容，兒時家庭並非奮鬥型，而係最基本嘅生存型，童年時兩姊弟已經一齊幫手摘芽菜賺零用錢。郭致因又自爆自細有弱聽，但一直唔發覺，現時聽力係正常人嘅一半，但郭致因自言因此培養出觀察力同耐性。

郭致因近日接受前主播方健儀嘅youtube節目訪問，大談同郭晉安成長經歷、創業過程等話題。方健儀首先問到Gammy點睇「郭晉安家姐」呢個身份，佢笑言外界提到呢個稱呼時「未必有好事發生」。

郭媽媽生咗9個小朋友之後身體唔多好，加上考唔上大學，郭致因長大後投考做護士，之後移民加拿大都係修讀護理系，及後聽從家人建議回港。多年後郭致因將重心放喺家庭，到1999年喺朋友介紹下從事保健品代理，Gammy搵細佬郭晉安傾，郭晉安亦樂意幫手做代言人，由此一步步打開保健品生意版圖。

郭致因強調自己創業隨心而行

同家人搞生意好易傷感情，但係同細佬以及老公一齊創業嘅郭致因就話未試過為公事同家人鬧交，因為事先講明家人感情行先，利益次要。Gammy透露郭晉安都會同佢分享對生意嘅睇法、對公司業務提意見，親人關係都冇受影響。

郭致因強調自己創業隨心而行，但係方健儀提到Gammy嘅保健品專門店，九成店鋪可以喺三個月內回本。郭致因認為原因係夠勤力，佢同老公會親自去分店位置數下人流多唔多，做足功課。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈