郭晉安陳年韓國訪問曝光 古裝look現身首爾被形容為美男演員

郭晉安現正忙於拍攝《金式森林》，日前一班演員到酒店拍攝一場晚宴戲份，安仔首度回應有關前妻歐倩怡在網上節目的言論，表明家中沒有痰罐，並稱不會回應不實的言論。郭晉安與歐倩怡離婚一事，令網民重溫二人的演藝之路，近日有網民找來1990年6月出版的韓國電影雜誌《SCREEN》，發現安仔當年已經到韓國跟fans見面。

網民上載了有關郭晉安的報道內頁，當時韓國人以「主演武俠史劇的27歲美男演員」去稱呼郭晉安。當時安仔以一身古裝打扮出席活動，並做出單腳企的甫士讓當地傳媒拍照。從圖片見到，安仔於1990年4月29日在當地一個商場舉行一個名為「Hello Hong Kong」的活動。翻看當年的資料，安仔參與過不少古裝劇，近乎全都是由他擔任男主角，包括有《嬴單傳奇》、《萬家傳說》、《連城訣》及《天變》。從他的造型估計，應該是以《天變》的角色跟當地fans見面。

郭晉安初代古裝look︰

愛白淨 笑容燦爛女仔

當時的報道形容安仔是「張國榮的接班人」，而且在活動上更唱了譚詠麟的《愛在深秋》，此歌是改編至韓國歌手趙容弼的作品《朋友啊》，報道稱安仔展示了其歌唱的實力。他當時向韓媒表示自己喜歡的對象是皮膚白哲，而且笑容燦爛的女仔，而且來到韓國深深迷上人參雞湯。由於安仔到訪韓國時正值夏天，報道稱他就算要戴上假髮，穿起古裝，也無怨言並應記者要求擺出不同甫士供大家拍照。

韓媒形容會是大明星

報道又提到當地不少人見到安仔時，都知道他是來自香港的演員，更能直呼到他的名字。文章稱安仔雖然不是真的會武術，但從劇集中就展示出武術高超的樣子。負責採訪的記者稱安仔整體的印象都很好，而且有預感對方會成為一個大明星。