郭書瑤倫敦僅穿「三塊布」影相　網民：跟裸了有甚麼區別

台灣女星郭書瑤（瑤瑤）不時透過社交平台分享生活，而她20日則在社交平台曬出前往倫敦時裝周期間拍攝的照片；畫面中，她身穿僅用三塊布遮住身體重點部位的中空透視禮服，豐滿上圍與身材曲線全被拍下，引發熱烈討論。
倫敦時裝周於17日落幕，郭書瑤此次飛往英國力挺台灣知名設計師詹朴，並在20日分享多張在倫敦街頭拍攝的的辣照，並在內文宣傳自己的新作品《流氓驅魔師》。
「穿起來暴露身體很短的缺點」
帖文曝光後，截至目前在IG吸引了6.8萬人搶看，紛紛留言：「太辣了吧」、「這件衣服的設計也太神奇了」、「這服裝實在太猛了，我想大家應該會噴鼻血」、「這個眼睛要看哪裏」；但也有人認為：「哪裏怪說不上來，應該是身形不大適合」、「這跟裸了有甚麼區別」、「沒有很好看欸…」、「怎麼變沒氣質了」。
對此，網紅「486先生」陳延昶也在Facebook粉絲專頁分享郭書瑤的照片，表示：「有一張我以為是Makiyo，穿起來暴露身體很短的缺點。」也引來不少人表示：「時尚跟粗俗一線之隔」、「我也覺得好像Makiyo」、「之前是不是說要封奶？」、「這衣服不適合她」、「布料那麼少，難怪管理費繳不出來」、「包裹有拿了嗎？」、「這只有薔薔（林嘉凌）的身材才能撐起氣場」、
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