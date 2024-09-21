郭書瑤倫敦僅穿「三塊布」影相　網民：跟裸了有甚麼區別

倫敦時裝週於17日落幕，郭書瑤此次飛往英國力挺台灣知名設計師詹朴，並在20日分享多張在倫敦街頭拍攝的的辣照，並在內文宣傳自己的新作品《流氓驅魔師》。

台灣女星郭書瑤（瑤瑤）不時透過社交平台分享生活，而她20日則在社交平台曬出前往倫敦時裝周期間拍攝的照片；畫面中，她身穿僅用三塊布遮住身體重點部位的中空透視禮服，豐滿上圍與身材曲線全被拍下，引發熱烈討論。

倫敦時裝周於17日落幕，郭書瑤此次飛往英國力挺台灣知名設計師詹朴，並在20日分享多張在倫敦街頭拍攝的的辣照，並在內文宣傳自己的新作品《流氓驅魔師》。