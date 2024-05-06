郭柏妍不覺李佳芯拍劇有異樣 吳業坤老婆拍廣告收港元做酬勞

郭柏妍與吳業坤老婆濱口愛子今日(6日)出席三菱重工活動。郭柏妍近日忙於拍攝《麻雀樂團》，此劇有香港電影金像獎最佳男配角得主姜大衛參與，她表示早前跟對方有對手戲，坦言跟姜大衛合作像上了一堂戲劇課，獲益良多。
唔覺李佳芯有異樣
談到同劇的李佳芯(Ali)在IG放負，令人聯想到是否與無綫續約問題有關，郭柏妍表示也是剛看到對方的帖文，未有深入了解箇中意思，而且一齊拍攝時也不覺得對方有異樣。她說︰「因為我唔係好知個時間線，但大家拍攝嘅時候，都係好開心，大家都會有時一齊食飯。上次佢仲拎朱古力nuts、杏脯、零食請大家食，好似一個family咁。」她又提到跟Ali拍劇學會掌握到節奏，會因應角色的設定去調節對白的語速。
早前郭柏妍被指戀上洪嘉豪，多次在IG引用對方的歌曲及歌詞出po，問到可有觀賞洪嘉豪紅館演唱會，她表示因為要拍劇未能入場，加上同劇的演員都教了她很多東西，自己也不想辜負他們的努力。
直認與坤哥努力造人
濱口愛子首次接拍電視廣告，她表示很開心，也不介意與丈夫坤哥一起拍廣告，尤其喜歡拍攝與生活有關的產品廣告，談到近期日圓貶值，她表示現時在香港定居和生活，都是收港元作酬勞，故影響不大。
對於網上熱話有指日本少子化，甚至面臨「滅國」危機，問她與坤哥可有造人計劃？她表示兩夫妻也有計劃造人，但她開始融入香港生活，暫時仍以事業工作為重。對於網傳有位巴士司機與坤哥撞樣，愛子就笑言，「作為老婆，一點也不覺得似樣。」
另外，苦練4年空手道的坤哥，首次參加《第十三回親善空手道選手權大會》組手比賽，隨即奪冠，愛子就表示沒有現場參觀，「因為坤哥話如果嚟觀賽，就會令佢好緊張，所以在賽前一晚努力煮飯為佢加油。」