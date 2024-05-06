郭柏妍不覺李佳芯拍劇有異樣 吳業坤老婆拍廣告收港元做酬勞

郭柏妍與吳業坤老婆濱口愛子今日(6日)出席三菱重工活動。郭柏妍近日忙於拍攝《麻雀樂團》，此劇有香港電影金像獎最佳男配角得主姜大衛參與，她表示早前跟對方有對手戲，坦言跟姜大衛合作像上了一堂戲劇課，獲益良多。

唔覺李佳芯有異樣

談到同劇的李佳芯(Ali)在IG放負，令人聯想到是否與無綫續約問題有關，郭柏妍表示也是剛看到對方的帖文，未有深入了解箇中意思，而且一齊拍攝時也不覺得對方有異樣。她說︰「因為我唔係好知個時間線，但大家拍攝嘅時候，都係好開心，大家都會有時一齊食飯。上次佢仲拎朱古力nuts、杏脯、零食請大家食，好似一個family咁。」她又提到跟Ali拍劇學會掌握到節奏，會因應角色的設定去調節對白的語速。

早前郭柏妍被指戀上洪嘉豪，多次在IG引用對方的歌曲及歌詞出po，問到可有觀賞洪嘉豪紅館演唱會，她表示因為要拍劇未能入場，加上同劇的演員都教了她很多東西，自己也不想辜負他們的努力。