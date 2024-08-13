郭柏妍到路德圍掃街驚見場面冷清 心痛小店逐一消失

郭柏妍由去年開始投身做foodie，開YouTube頻道跟大家介紹不同的街邊小食。她最新一條影片便是介紹荃灣路德圍的美食，然而她竟然用「第一次咁失望」去形容，而她所謂的失望，不是因為食物質素，而是驚見昔日人來人往的路德圍變得冷清，而她想幫襯的店舖亦相繼結業。

在影片開初，郭柏妍表示該區每隔一段時間便會有新的食店，奈何她發現假期的路德圍竟然人流稀少，而影片更見到她身後有吉鋪招租。雖然她在片中也品嚐了多間美食，但她坦言仍是很失望。她說︰「我係由一個期望到震驚，我係冇諗過咁多小食店已經消失，原本我以為係出現好多新店，今次係完全嚇親！唔係冇新嘅店，而係冇晒啲店，希望之後可以拍多啲唔同嘅題材，等大家知道其實依家仲有好多用心嘅食店，希望大家多多支持香港咁用心去經營同欣賞嘅小食。」

盼大家多支持本地小店

可能因為場面過於冷清，連她也忍不住再出po表達感受︰「尋日YouTube出咗新影片，講真冇諗過路德圍會咁冷清同咁少人，有啲心酸，因為佢以前係我補習嘅個地方，每逢星期六日我都會去嗰度補習，買嘢食嘅人多到插針都插唔入，但嗰日去真係有啲冷清。」

早前她曾介紹葵涌廣場一間很好吃的小食店，奈何小食店過了一段時間之後，告之郭柏妍結業的消息，當時她感到非常難過，感嘆香港不少高質小店不停消失。