郭柏妍劇接劇拍攝 投入新角色仍唔捨得《麻雀樂團》劇組

郭柏妍與譚俊彥、李佳芯、謝東閔等出席新劇《麻雀樂團》(暫名)的煞科宴。為了此劇剪去長長秀髮的郭柏妍，表示非常不捨自己的短髮造型，自己亦很開心學習大提琴。她稱開初不太習慣短髮，但隨住拍攝之後，覺得短頭髮是非常配合角色，「真係剪得非常啱」！
開心跟譚俊彥李佳芯合作
郭柏妍在訪問中多次表示拍攝《麻雀樂團》非常開心，她稱因為可與譚俊彥、李佳芯、謝東閔、黃庭鋒合作。她說︰「好開心可以喺佢哋身邊學好多嘢，真係袋錢落我袋！」她又很多謝監製安排老師教她拉大提琴，現場又有管弦樂的人指導她，令她順利完成拍攝。
她又說到︰「好多謝大家喺現場俾信心我，因為有時候嗰下好似㩒下㩒下好容易，但背後要花好多功夫同努力。有啲樂團成員真係學咗好耐，唔係學一陣就識，佢哋真係學咗十幾年、廿幾年，去鑽研嗰種樂器，我好多謝同尊重佢哋，呢一、兩個禮拜挨更抵夜開廠，真係冇諗過可以完成呢件事！」
感謝監製再搵自己做戲
提到她已火速投入另一劇集《金式森林》，而且角色要變回長頭髮，她表示需要戴上髮片拍攝，感覺幾有趣。問到如此短時間，能否抽離角色，她稱臨近《麻雀樂團》拍攝尾聲時，自己不太開心，「無諗過咁快完，真係有啲唔開心，我媽咪同我講，原來我同佢講咗好多次『哎呀，我呢套劇拍完啦』，我媽再同番我講『阿女，我知你套劇拍完啦，你唔好再同我講啦！』我先知自己內心係好唔捨得，自己都唔知。」
問到為何如此不捨，她稱劇中的導演、監製都是看著她長大，「特別是羅永賢，因為《白色強人2》係佢第一次搵我，今次佢再比沈嘉明呢個角色我，真係好多謝佢！」