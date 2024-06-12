郭柏妍劇接劇拍攝 投入新角色仍唔捨得《麻雀樂團》劇組

郭柏妍與譚俊彥、李佳芯、謝東閔等出席新劇《麻雀樂團》(暫名)的煞科宴。為了此劇剪去長長秀髮的郭柏妍，表示非常不捨自己的短髮造型，自己亦很開心學習大提琴。她稱開初不太習慣短髮，但隨住拍攝之後，覺得短頭髮是非常配合角色，「真係剪得非常啱」！

開心跟 譚俊彥李佳芯合作 郭柏妍在訪問中多次表示拍攝《麻雀樂團》非常開心，她稱因為可與譚俊彥、李佳芯、謝東閔、黃庭鋒合作。她說︰「好開心可以喺佢哋身邊學好多嘢，真係袋錢落我袋！」她又很多謝監製安排老師教她拉大提琴，現場又有管弦樂的人指導她，令她順利完成拍攝。 她又說到︰「好多謝大家喺現場俾信心我，因為有時候嗰下好似㩒下㩒下好容易，但背後要花好多功夫同努力。有啲樂團成員真係學咗好耐，唔係學一陣就識，佢哋真係學咗十幾年、廿幾年，去鑽研嗰種樂器，我好多謝同尊重佢哋，呢一、兩個禮拜挨更抵夜開廠，真係冇諗過可以完成呢件事！」