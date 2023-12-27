郭柏妍為聽障人士籌款 奶仔教姐姐感受bass跳舞

郭柏妍、方紹聰(奶仔)早前冒寒為「香港中華傳統文化藝術基金會」主辦的《無聲旋律慈善單車日》擔任活動大使，活動發起人漢陽，以及譚嘉荃擔任大會司儀，其他出席藝人還有彭皓鋒、丁文俊、樂隊All For One及關伊彤等。

郭柏妍與奶仔當日一早抵達活動地點大埔科學園，希望藉活動推廣手語及社會對聾人與弱聽人士增添醫療服務之關注，而所有慈款捐給「香港聾人協進會」。由於郭柏妍因為未學識踩單車，所以負責主持啟動儀式，落場責任就交奶仔，他自備私伙單車踩到大尾篤。提到活動為推廣手語，郭柏妍表示：「拍《破毒強人》時曾學過少少手語，但當日到場與聽障人士溝通，才發現有些已忘記了，如果有機會也想繼續學，因將來拍劇可能可以派上用場。」

奶仔稱，自己有個輕度智障的姐姐，「因為她語言表達有困難，所以會用手語同我溝通，但唔知佢啲手語係自創定學校教。我又試過教弱聽人士跳舞，要用一啲簡單手語來溝通。原來完全聽唔到聲音都可以跳舞，只要bass勁啲，佢哋就可以感受到震動而跳舞。」奶仔工作之餘不忘增值自己，除了學急救、山藝外，更報考旅遊巴士牌，「做演員咩都要識，而且公司好多劇集喺大陸拍，到時我可以車同事去開工。」