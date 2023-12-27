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娛樂
2023-12-27 15:40:10

郭柏妍為聽障人士籌款 奶仔教姐姐感受bass跳舞

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郭柏妍希望再學手語傍身，隨時可以學以致用。

郭柏妍、方紹聰(奶仔)早前冒寒為「香港中華傳統文化藝術基金會」主辦的《無聲旋律慈善單車日》擔任活動大使，活動發起人漢陽，以及譚嘉荃擔任大會司儀，其他出席藝人還有彭皓鋒、丁文俊、樂隊All For One及關伊彤等。

 

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方紹聰精力充沛，落場踩單車絕無難度。

郭柏妍與奶仔當日一早抵達活動地點大埔科學園，希望藉活動推廣手語及社會對聾人與弱聽人士增添醫療服務之關注，而所有慈款捐給「香港聾人協進會」。由於郭柏妍因為未學識踩單車，所以負責主持啟動儀式，落場責任就交奶仔，他自備私伙單車踩到大尾篤。提到活動為推廣手語，郭柏妍表示：「拍《破毒強人》時曾學過少少手語，但當日到場與聽障人士溝通，才發現有些已忘記了，如果有機會也想繼續學，因將來拍劇可能可以派上用場。」

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郭柏妍、方紹聰為《無聲旋律慈善單車日》擔任活動大使。

奶仔稱，自己有個輕度智障的姐姐，「因為她語言表達有困難，所以會用手語同我溝通，但唔知佢啲手語係自創定學校教。我又試過教弱聽人士跳舞，要用一啲簡單手語來溝通。原來完全聽唔到聲音都可以跳舞，只要bass勁啲，佢哋就可以感受到震動而跳舞。」奶仔工作之餘不忘增值自己，除了學急救、山藝外，更報考旅遊巴士牌，「做演員咩都要識，而且公司好多劇集喺大陸拍，到時我可以車同事去開工。」

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漢陽為《無聲旋律慈善單車日》擔任活動發起人兼統籌。

漢陽關注聽障人士權益

漢陽稱，透過「聾協」瞭解到聽障人士有好多不便，「其實佢哋喺睇唔到嘅傷殘，好似同佢哋講借過、借過，但因為佢哋聽唔到，所以試過好多次無辜被打或推撞。我亦希望藉今次活動推動手語，唔想將手語標籤為特殊教育，希望手語變成正常語言，好似泰文、韓文咁，任何人都可以去學。」

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漢陽與譚嘉荃，感謝郭柏妍與方紹聰為《無聲旋律慈善單車日》擔任活動大使。

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彭皓鋒雖然確診直腸癌，不過依然活躍冇放棄運動。

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