郭柏妍4劇在手成多產女演員 自己都怕觀眾睇到厭

《2025 TVB 年中節目巡禮》昨日(16日)在灣仔會展舉行，無綫播出多部劇集的預告片，其中張曦雯、陳曉華及郭柏妍最多劇，共有4部。郭柏妍有份參與《金式森林》、《俠醫》、《璀璨之城》及《夫妻的博奕》，雖然不是女一，但都是劇份重的角色，非常有發揮。

郭柏妍在活動中以不同身份亮相介紹劇集，她表示很多謝公司給予機會，讓她參與不同劇集拍攝，亦很希望觀眾可以在每一套劇集見到她進步及不同的地方。她亦很開心每一次同不同演員合作，自己每次都有不同的體驗。她又提到跟陳豪先後兩次合作，發覺最近一次的感覺完全不同，自己長大了些，希望前輩也感覺到她有成長及進步。

怕觀眾見到厭

提到她是劇接劇完全沒有時間兼顧其他東西，她表示不會，因為她會好好分配時間，如之前一邊拍劇一邊完成碩士課程，有時還會拍YouTube，現時也會拍攝綜藝節目，所以大家可以從不同地方去了解她。

談到她演出的劇集將會安排下半年播出，她希望公司不要撞時間。她說︰「好驚大家話又係佢呀？我擔心係自己可能做出嚟有分別，但觀眾未必見到。其實公司造型都好幫到我，因為每部戲都有唔同造型，希望大家會睇到分別。」她坦言很怕觀眾看不到她的演出有分別，甚至混為一談，因此她對自己的要求非常高，特別是在感情上。