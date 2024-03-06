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娛樂
2024-03-06 20:12:11

郭珮文封胸自爆被師傳開光 陳懿德恨同Juliana著三點式拍節目

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郭珮文(Juliana )、陳懿德今日換上睡衣出席宣傳活動。

郭珮文(Juliana)和陳懿德今日(6日)連同江美儀、黎芷珊、林正峰、陳楨怡及何沛珈等為無綫多個綜藝節目宣傳。Juliana與德德昨日以《鬼滅之刃》造型示人，今日她們雖然仍是《鬼滅》look出現，但下半身就換上睡衣。她們解釋因為仍在開廠中，只是趁空檔時間出來宣傳。

德德在台上表示戴住頭上「一碌竹」的頭飾已經一整天，笑言快有「50肩」，加上網民反應太好，非常擔憂公司只會讓她長期變「一碌竹」。當活動主持問到Juliana的造型有沒有負擔，她望一望德德，再想一想才問︰「咩負擔？邊度負擔？」由於她中間停頓了數秒，令大家笑過不停。

多位藝人現身宣傳未來3個月的綜藝節目。

陳懿德笑謂戴了20多小時，快有肩周炎。

郭珮文講10句對白有突破

Juliana與德德事後受訪時透露，《福祿壽訓練學院》的參賽者非常厲害，想不到有這麼多扮嘢能手，而有些參賽者自身亦有很多感人故事。談到Juliana現在回答傳媒提問時的反應快了，她大感自豪說︰「係啊！我噚日有個人突破！就係講咗10句話，希望唔好被人剪走，得番兩句。」問到是工作人員度對白給她，還是她自己臨場發揮，德德笑言是她成功令Juliana開口，更笑謂對方是「娜姐」，自己也要跟她搵食。

郭珮文在台上不時擺出無奈表情，頗有喜感。

陳懿德被Juliana搞到轉數慢

二人表示很開心跟「福祿壽」學習，他們亦教了很多東西，在場也可以看到很多精彩的表演，直言轉數慢些也難以接上。Juliana表示很多時都在思考他們的說話，「快到我仲process緊，佢哋就拋個波埋嚟，我知係自己問題，我會繼續努力。」她笑言自己的反應真的很慢，搞到福祿壽」也大為無奈，德德笑言自己開始被Juliana感染，也開始load得慢。

大會著他們大合照時，德德笑謂自己有些阻碇。

Juliana開光？

問到會否接拍劇集，德德表示今年師傅指她為人感性，所以希望可以拍喊戲，沒料到Juliana此時說︰「師傅話我今年開光啦！」德德反問︰「咩開光呀？」Juliana又因為不懂回應而停頓數秒，之後德德補充謂︰「開竅呀？」Juliana再表示︰「係呀！哈哈哈哈！」

談到JulianaMayanne小喇叭》預告片段中說了不少話，她坦言自己仍很膽小，希望日後可以再放膽些。問到二人之後還有沒有其他綜藝節目，德德表示稍後會拍夏天節目，屆時可能要穿泳衣，可能是比堅尼款，更謂Juliana可能也會一齊。

「綜藝魂 嚟料」活動花絮︰

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郭珮文傻大姐mode訪問片︰

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